Gaziemir'in balkonlarında bayram coşkusu - Son Dakika

Gaziemir Belediyesi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı bu günlerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu evlere taşıyor. Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan dolayı evlerinde kalan yurttaşları bayram coşkusuna ortak etmek isteyen Gaziemir Belediyesi, evlerini süsleyen yurttaşlara sürpriz hazırladı.

Belediye, balkonlarını süsleyen ve fotoğrafını çekerek belediyeye iletenlere Türk Bayrağı armağan edecek. Belediyenin etkinliğine destek vererek bayrak almak isteyen yurttaşların, 12 Mayıs'tan itibaren süsledikleri balkonlarının fotoğrafını, ad, soyad, adres ve telefon numarası bilgileriyle birlikte @gaziemirbel instagram adresine direkt mesaj atmaları gerekiyor. Süslediği balkonun fotoğrafını paylaşanları, belediye ekipleri evlerinde ziyaret ederek bayrak teslim edecek.