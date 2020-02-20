Gaziemir'in en eski yapısı 2 milyon 800 bin lira bedelle kamulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziemir'in en eski yapısı 2 milyon 800 bin lira bedelle kamulaştırıldı - Son Dakika

Gaziemir'in en eski yapısı 2 milyon 800 bin lira bedelle kamulaştırıldı

6 saat önce

İzmir'de Gaziemir Belediyesi, kentte ayakta kalan en eski yapı olan taş binayı 2 milyon 800 bin lira bedelle kamulaştırdı.

Gaziemir'in en eski yapısı 2 milyon 800 bin lira bedelle kamulaştırıldı, System.String[]

İzmir'de Gaziemir Belediyesi, kentte ayakta kalan en eski yapı olan taş binayı 2 milyon 800 bin lira bedelle kamulaştırdı. Belediyenin binayı tarihi dokuya uygun olarak restore edip kültür merkezi olarak hizmete sunacağı bildirildi.


Gaziemir Belediyesi, kentin en eski yapılarından birini sosyal hayata kazandırmaya hazırlanıyor. İlçede yaşayan Rum Haniotis ailesi tarafından 1870'li yıllarda inşa edilen bina, Gaziemir Belediyesi tarafından 2 milyon 800 bin lira bedelle kamulaştırıldı. Kentin tarihine tanıklık eden bina, restore edildikten sonra kültür merkezi ve edebiyat evi olarak hizmet verecek. Projenin tamamlanmasıyla tarihi binada kültür sanat etkinlikleri, edebiyat söyleşileri, şiir dinletileri düzenlenecek.


İlçe tarihine ışık tutan ve Gaziemirlilerin hatıralarında önemli bir yer edinen tarihi yapının belediye tarafından aslına uygun olarak restore edileceği belirtildi. Binanın restorasyon projesi hazırlanıp, ilgili kurumlardan gerekli izinler alındıktan sonra önümüzdeki aylarda yenileme çalışmalarına başlanacak. Yapı, tarihi belgelerde yer alan ve binada yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkan bilgiler ışığında inşa edildiği dönemdeki malzemeler kullanılarak yenilenecek. Tarihe uygun olarak yenilenecek binada günümüz teknolojisi de kullanılacak. Taş binaya bugünün teknolojik imkanlarıyla havalandırma ve ısıtma sistemleri kurulacak. Binanın elektrik tesisatı da teknolojiye uygun olarak yenilenecek. - İZMİR

Gaziemir Belediyesi, Edebiyat, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:49 Kaynak: İHA
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