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Gaziemir'in "iyilik merkezi" sosyal market 1 yaşında - Son Dakika

Gaziemir'in "iyilik merkezi" sosyal market 1 yaşında

27.08.2021 13:39
Gaziemir'in

Gaziemir Belediyesinin yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getirdiği ve ilk yılını geride bırakan sosyal marketten 729 aileye destek verildi.

Gaziemir Belediyesinin yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getirdiği ve ilk yılını geride bırakan sosyal marketten 729 aileye destek verildi.

Gaziemir Belediyesi, sosyal yardımlarla da vatandaşa nefes aldırıyor. Gaziemir Belediyesinin yaşama geçirdiği, hayırseverlerle ekonomik zorluk yaşayan yurttaşları bir araya getirdiği Sosyal Market ilk yılını geride bıraktı. Sosyal markette yardımseverlerin yaptığı bağışlar, belediye eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Gaziemir'in "İyilik ve dayanışma merkezi" olan Sosyal marketten destek almak için belediyeye başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere puan yüklü bir kart veriliyor. Kart sahibi aile, sosyal marketi ziyaret ederek kartındaki puan karşılığında gıda, temizlik ürünü ve giysi gereksinimlerini ücretsiz olarak karşılayabiliyor. Pusula belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen sosyal marketten 729 aile yararlanıyor. Yardımlardan yararlanmak ya da bağış yapmak isteyenlerin ise 0 232 999 0251 – 1201 (dahili) numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabileceği belirtildi.

Öte yandan, yardımseverler ile ihtiyaç sahiplerinin bir araya gelmesi sağlayan sosyal markete Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği, en çok bağış yapan sivil toplum kuruluşu oldu. Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği Başkanı Deniz Arda liderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal markete 14 çeşit gıda, 9 çeşit temizlik ürünü olmak üzere 23 kalemde 32 bin 558 adet ayni bağış yapıldı. Derneğin yaptığı bağışların parasal karşılığı ise 219 bin 874 lira oldu.

Sosyal markete en çok bağış yapan sivil toplum kuruluşu olan Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği Başkanı Deniz Arda'ya teşekkür belgesi takdim eden Belediye Başkanı Halil Arda, "Sosyal market bizim seçim broşürüne yazdığımız, hayalini kurduğumuz bir projeydi. Emeği geçen çok insan oldu. En önemlisi bağışçılar ve bu işin sürdürülebilir olması. İlk dönemde 350 aile yararlanırken bu sayı 729 aileye çıktı. Ben bu projede emeği olan ve sürdürülebilir olmasını sağlayan herkese teşekkür ederim. Burası bir iyilik projesi. Bize insanlar güvendiği için bu bağışlar artıyor. Bağışçılar, bizim adaletli olduğumuzu gördüğü için bağışta bulunuyor. Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği, Sosyal Market'e bağış toplanması için çok çalışıyor" dedi.

Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği Başkanı Deniz Arda da şöyle konuştu:

"Gaziemir'de çok hayırsever var. Bu hayırseverleri bir araya toplamak ve onların yaptıkları bağışları buraya yönlendirmek bizim için çok önemli. Bu projenin sürdürülebilir olması ve ekonomik yönden dezavantajlı yurttaşlara dokunmak hayati önem taşıyor. Bu projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum." - İZMİR

Gaziemir'in iyilik merkezi sosyal market 1 yaşında
Gaziemir'in iyilik merkezi sosyal market 1 yaşında
Gaziemir'in iyilik merkezi sosyal market 1 yaşında
Gaziemir'in iyilik merkezi sosyal market 1 yaşında

Kadınlar Derneği, Deniz Arda, Gaziemir, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziemir'in 'iyilik merkezi' sosyal market 1 yaşında - Son Dakika


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