Gaziemir'in pazar yerlerinde korona virüsü seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziemir'in pazar yerlerinde korona virüsü seferberliği - Son Dakika

Gaziemir'in pazar yerlerinde korona virüsü seferberliği

6 saat önce

Korona virüsü salgınının yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdüren Gaziemir Belediyesi, vatandaşların ve pazar esnafının sağlığının korunması için pazar yerinde maske ve eldiven dağıttı.

Gaziemir'in pazar yerlerinde korona virüsü seferberliği, System.String[]

Korona virüsü salgınının yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdüren Gaziemir Belediyesi, vatandaşların ve pazar esnafının sağlığının korunması için pazar yerinde maske ve eldiven dağıttı. Maske ve eldiven takması konusunda esnafı uyaran ekipler, vatandaşın eline dezenfektan sıktı.


Yeni korona virüsü salgınına karşı halkın yoğun olarak bulunduğu kamusal alanları ilaçlayan, temizlik çalışmalarını da aralıksız sürdüren Gaziemir Belediyesi, toplum sağlığının korunması için yeni önlemler aldı. Belediye salgınla mücadele kapsamında, halkın yoğun bir şekilde kullandığı pazar yerlerinde önlemlerini artırdı. Ekipler, merkez pazar yerinde maske ve eldiven dağıtarak esnafları uyardı, vatandaşların ellerine dezenfektan sıktı.


Öte yandan, pazar yerlerindeki denetimlerine ara vermeden devam eden zabıta ekipleri ise eldiven maske kullanmadan satış yapan esnafa müdahale etti. Ekipler, pazar esnafının maske ve eldiven kullanmasını sağlarken, esnafın seçmece yöntemiyle satış yapmasına izin vermedi. Pazar yerlerindeki zabıta noktalarından da maske ve eldiven kullanılması konusunda anons yapıldı.


Pazarı ziyaret eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, vatandaşlarla sohbet edip uyarılar yaptı. Arda, "Korona virüsü salgınının önüne geçebilmek için belediye olarak temizlik ve ilaçlama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda, pazar kurulmadan önce pazar yerlerimizi ilaçlıyor, pazarın toplanmasının hemen ardından pazar yerlerimizi yıkıyoruz. Pazarda alışveriş yapan hemşehrilerimize maske dağıtıyor, ellerine dezenfektan sıkıyoruz. Pazar esnafına ise hem maske hem de eldiven dağıtıyoruz. Esnafımızdan, vatandaşın ürünlere dokunmalarına izin vermemelerini istiyoruz. Pazarı denetleyen ekiplerimiz, esnafın maskesiz, eldivensiz ve seçmece yöntemiyle satış yapmasına izin vermiyor. Hep birlikte uzmanların görüşlerini dikkate alarak, onların söylediklerine uyarak bu virüsün yayılmasının önüne geçebiliriz" diye konuştu. - İZMİR

Gaziemir Belediyesi, Gaziemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:58 Kaynak: İHA

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