Üye Girişi
Gaziemir'in şampiyon Taekwondocuları - Son Dakika

Gaziemir'in şampiyon Taekwondocuları

03.11.2021 11:07
Gaziemir'in şampiyon Taekwondocuları

Gaziemir Belediyesi'nin Taekwondo Antrenörü Volkan Yalçınkaya, Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Yalçınkaya, Avrupa Şampiyonası'nda milli formayla Türkiye'yi temsil edecek. Belediyenin 3'lü senkron takımı ile pair takımı da ülke üçüncüsü oldu.

Katıldığı turnuvalardan derecelerle dönen Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Taekwondo Takımı, son katıldığı turnuvada da rakiplerini geride bıraktı. Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda ter döken Gaziemir Belediyesi'nin Taekwondo Antrenörü Volkan Yalçınkaya, ülke şampiyonu oldu. Kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Volkan Yalçınkaya, Portekiz'de yapılacak Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Yalçınkaya, Türkiye Taekwondo Milli Takımı'yla birlikte uluslararası arenada yeni şampiyonluklara imza atmaya hedefliyor.

Türkiye üçüncülüğü

Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda 3'lü senkron takımı olarak mücadele veren belediye sporcuları Ufuk Berk Bayraktar, Dağhan Berberler ve Hüseyin Emre Şıvgınkıran poomsae kategorisi senkron yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu. Vatan Şekerci ile Damla Şıvgınkıran'ın yer aldığı pair takımı da Türkiye 3.sü oldu. Turnuvada ter döken belediye sporcuları, aldıkları bu dereceyle milli takımdaki yerlerini sağlamlaştırdı. Milli sporcular, uluslararası organizasyonlarda ay yıldızlı formayla ülkemizi temsil edecek.

Ankara'da düzenlenen ve 204 spor kulübünden yaklaşık bin 200 sporcunun katıldığı Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda madalyaları toplayan taekwondocular, yeşil beyaz renkleri taşıyan formalarıyla şampiyonluk kürsüsünde yerini aldı.

Hedef dünya ve olimpiyat şampiyonası

Belediye sporcuları, antrenörler Volkan Yalçınkaya, Filiz Yalçınkaya ve Rahmi Çelik yönetiminde çalışmalarına haftanın altı günü ESBAŞ Spor Salonu'nda devam ediyor. Şampiyonadan dereceyle dönmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden sporcular, olimpiyatlarda ve dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor. Taekwondonun kendilerine özgüven, disiplin, hayata karşı güçlü bir duruş ve yeni arkadaşlıklar kazandırdığını söyleyen sporcular, gençlerin ve özellikle çocukların bilinçli bir şekilde spor yapmaları önerisinde bulunuyor. Spor yapmanın eğitim hayatlarına engel olmadığının altını çizen sporcular, taekwondonun kendilerine kazandırdıkları özgüven ve disiplin sayesinde okulda da daha başarılı olduklarını dile getiriyor.

"Desteğimiz artarak sürecek"

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da, sporcuları kazandıkları başarılar nedeniyle kutladı. Gaziemir Belediyesi olarak amatör ve profesyonel olarak her yaştan yurttaşı sporla buluşturduklarının altını çizen Başkan Arda, "Kulübümüz bünyesindeki sporcuların aldığı bu madalyalar göğsümüzü kabartıyor. Gençlere örnek oluyor. Çok çalışma ve azmin sonunda şampiyon olan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Spora olan desteğimiz artarak devam edecek" diye konuştu.

--

Gaziemir Belediyesi, Taekwondo, Şampiyon, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gaziemir'in şampiyon Taekwondocuları - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Başkan Şadi Yazıcı'dan, dünya gündemine oturan Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi 12:23 Başkan Şadi Yazıcı'dan, dünya gündemine oturan Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı 12:17 MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi 11:59 Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi
TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi 11:58 TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı 11:57 İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak 11:50 Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak
Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı 11:27 Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı Akşener, 11:19 Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum

Son Dakika Haberleri
12:19 Tacizi engellerken öldürülen Haydarcan'ın babası o anları anlattı: 'Abi yardım et' diye bağırmışlar
12:17 MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı
11:58 Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi
11:58 İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu
11:58 TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi
11:57 Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor
11:52 Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı
11:50 Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak
11:48 Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı
11:27 Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı
Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu         
12:24
Tacizi engellerken öldürülen Haydarcan'ın babası o anları anlattı: 'Abi yardım et' diye bağırmışlar Tacizi engellerken öldürülen Haydarcan'ın babası o anları anlattı: 'Abi yardım et' diye bağırmışlar         
12:20
Tepki çeken görüntüler! Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler Tepki çeken görüntüler! Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler         
12:11
İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu         
11:59
Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor         
11:58
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı         
11:48
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan "Durumu yakından takip ediyoruz" çıkışı geldi         
11:13
2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda 2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda         
10:54
Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek         
10:26
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış         
10:07
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu         
10:06
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 12:30:43. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziemir'in şampiyon Taekwondocuları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement