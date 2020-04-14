Gaziemir'in virüs avcıları 3 bin kilometre yol kat etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziemir'in virüs avcıları 3 bin kilometre yol kat etti - Son Dakika

Gaziemir'in virüs avcıları 3 bin kilometre yol kat etti

6 saat önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, korona virüsü salgınının Türkiye ulaşmasıyla birlikte oluşturulan ilaçlama ekibi, 1 ayda 550 noktada 8 bin 500 litre dezenfektan kullandı.

Gaziemir'in virüs avcıları 3 bin kilometre yol kat etti, System.String[]

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, korona virüsü salgınının Türkiye ulaşmasıyla birlikte oluşturulan ilaçlama ekibi, 1 ayda 550 noktada 8 bin 500 litre dezenfektan kullandı. Gaziemirlilerin "virüs avcıları" adını taktığı ekip, bugüne kadar her mahallede en az 4 kez ilaçlama çalışması yaptı, 3 bin kilometre yol kat etti.

Gaziemir'de ilçe belediyesi, korona virüsü salgınının Türkiye ulaşmasıyla ilaçlama ekibi kurdu. 4 kişiden oluşan ekip, tek kullanımlık tulumlar giyerken, maske, eldiven, gözlük gibi kişisel koruyucu ekipmanlarını da takarak mahalle mahalle dolaşıyor. Görevde kullanılan tüm araçlar da her vardiya sonrasında dezenfekte edilirken, sabahın erken saatlerinde göreve başlayan ve virüs avcıları olarak adlandırılan ekip, bugüne kadar toplam 3 bin kilometre yol kat etti. Tüm hastaneler, kamu kurumları, ATM'ler, eczaneler, parklar, bahçeler, banklar, duraklar başta olmak üzere halkın temas edebileceği alanlarda ilaçlama çalışması yapan ekibin, salgın bitene kadar görevine devam edeceği ifade edildi. Sırtlarında 17 litrelik dezenfekte makinesi taşıyan virüs avcılarının bu çalışkanlığı ise takdir kazandı.

"17 litrelik makineyi sırtımızda tüm gün boyu taşımak gerçekten zor"

Sokakta vatandaşların ilaçlama ekibini "virüs avcıları" olarak tanımladığını belirten Cemal Özcan, "Daha önce belediyemizde böyle bir birim yoktu. Salgının ülkemize ulaşmasıyla bu konuda Ege Üniversitesinde eğitim aldık ve hemen göreve başladık. 17 litrelik makineyi sırtımızda tüm gün boyu taşımak gerçekten zor; ancak halkımızın virüsten korunması için bu çalışmayı severek yapıyoruz. Biz Gaziemirliler için çalışıyoruz, hemşehrilerimiz de kendi sağlıkları için evde kalsınlar" dedi.

Ekipte yer alan Cengiz Avcı da, "Yaptığımız işin çok önemli olduğunu biliyoruz. İnsanlık çok zorlu bir virüs ile karşı karşıya. Kullandığımız ilaç virüse karşı oldukça etkili. Tüm gün ekip arkadaşlarımla; kamu kurumları, parklar, bahçeler, banklar, ATM'ler, banklar, duraklar dahil olmak üzere bir çok yüzeyi ilaçlıyoruz. Halkımızın temas edebileceği noktalarda virüse müdahale ediyoruz. Bizi sokakta görenler 'virüs avcıları' geldi diyor. Bu lakap bizi motive ediyor" diye konuştu.

"Ekiplerimiz bugüne kadar 3 bin kilometre yol yürüdüler"

Virüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren ilaçlama ekibi kurduklarının altını çizen Gaziemir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Derya Dizman Kayar, "İlaçlama ekiplerimizi kurmaktaki amacımız kamusal alanları ilaçlayarak sağlıklı hale getirmek. Çok yoğun tempoda çalışan ekiplerimiz bugüne kadar 3 bin kilometre yol yürüdüler, 8 bin 500 litre de dezenfektan kullandılar, 550 noktada işlem yaptılar. Ekibimizin çalışmalarından vatandaşlarımız çok memnun. Salgın sol bulana kadar ekibimiz ilaçlama çalışmaları sürdürecek" şeklinde konuştu.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

"Salgından önce belediyemizde böyle bir ekip yoktu. Salgının yayılma hızını öğrendikten sonra hemen ekibi oluşturduk. Ekibin gerekli eğitimleri almasını sağladık. Ardından göreve başladılar. Dere tepe yağmur çamur demeden ilçemizde ilaçlama çalışması yürütüyorlar. Sırtlarında taşıdıkları makine oldukça ağır. Tüm gün tulumu, maskenin içinde olmak da oldukça zor. İlçedeki tüm yurttaşlarım adına kendilerine teşekkür ediyorum." - İZMİR

Gaziemir, Türkiye, İzmir, ATM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:44 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye'de yeni salgın riski oluşturdu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti, eşi ise tedavi görüyor Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti, eşi ise tedavi görüyor Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu         
18:44
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım         
18:40
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor         
18:11
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı         
18:07
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi         
18:06
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı         
17:59
Yusuf Günay, koronavirüsü yendi Yusuf Günay, koronavirüsü yendi         
17:49
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz         
17:45
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü         
17:42
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı         
17:29
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti         
17:22
Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim         
17:16
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti         
17:13
TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak         
17:09
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı         
17:01
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu         
16:56
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor         
16:51
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi         
16:43
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak         
16:35
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı         
16:28
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor         
16:19
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi         
16:18
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı         
15:59
Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor         
15:48
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle         
15:45
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı         
15:43
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar         
15:42
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek         
15:36
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi         
15:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 19:01:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziemir'in virüs avcıları 3 bin kilometre yol kat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]