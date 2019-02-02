Gaziemir'in Yaşam Kalitesi Yükselecek

Dağ, Cumhur İttifakının adayı Yılmaz'ın hayata geçireceği projelerle Gaziemirlilerin yaşam kalitesinin artacağını söyledi.

AKTİF BİR KAMPANYA YÜRÜTÜYORUZ

Cumhur ittifakının Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz'ın seçim kampanyası kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ilçede bir günlük çalışma yürüttü. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, Cumhur ittifakının tarafları AK Parti ve MHP İlçe yönetimlerisabah kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltı ve sonrasında Genel Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkan Adayı vatandaşlarla sohbet etti. Gelen sorulara samimiyetle cevap verdi. Daha sonra heyet Gaziemir'in tam kalbinde oluşturulan Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Buradaki çalışmalar hakkında bilgi alan Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, tüm dünyada propaganda süreçlerinin ciddi bir değişim gösterdiğine işaret etti. Dağ, Türkiye'de klasik yönetimlerle beraber teknolojik yöntemlerin de kullanılmaya başlandığını dile getirdi. Teknolojik yöntemlerin daha farklı şekilde kullanılması mecburiyetinin bulunduğunu vurgulayan Dağ, "Bundan sonra klasik yöntemler iyice kaybolmaya doğru gidecek. Bayrak, afiş… Zaten bu sefer vazgeçiyoruz. Şu an mitingler devam ediyor ama 1-2 seçim sonra belki mitingler de azalmaya başlayacak. Kitlelere ulaşma imkanı çok arttı. Sosyal medya yoluyla özellikle kitlelere ulaşma imkanı çok arttı. Sosyal medyayı herkes kullanıyor ama nasıl, ne şekilde kullandığınız önemli" diye konuştu.

YILMAZ'A DESTEĞİMİZ TAM

Cumhur ittifakının Gaziemir seçim kampanyasına katılan heyet ilçe merkezindeki Abdullah Arda meydanındaki esnafı ziyaret etti. Aktepe Emrez'de vatandaşlarla bir araya gelen heyet daha sonra Muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, ilçenin dinamiklerini bilen, halkla iç içe olan Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz'ın seçimden zaferle çıkacağını ve parti olarak tam destek olduklarını söyledi.

GAZİEMİRLİ GAZİEMİR'İ YÖNETECEK

Şeffaf, hesap verebilen denetlenebilen katılımcı bir belediye yönetimini Gaziemir'de hakim kılmak istediklerini vurgulayan Cumhur ittifakının Adayı Nazmi Yılmaz, "Gaziemirli hemşerilerimizin hayallerindeki projeleri hayata geçireceğiz. Muhtarlarımız, kanaat önderlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve mesleki odalarımızı ile birlikte olmaya devam edeceğiz. Gaziemir'i Gaziemirliler yönetecek. Ortaya çıkan muhteşem tabloyla milletimiz farkı görecek"şeklinde konuştu.

SEÇMEN YILMAZ'I BAĞRINA BASTI

Cumhur ittifakının ilçede gerçekleştirdiği seçim kampanyası büyük ilgi gördü. Esnaflar, Muhtarlar, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve oda yöneticileri iyi dileklerini iletti. Cumhur ittifakının Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz'ı vatandaşlar bir kez daha bağrına bastı