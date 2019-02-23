Gaziemir Listesinde İlk 20'De 9 Kadın Aday…

Halil Arda "Bu güzel kenti kadınlarla beraber yöneteceğiz. Kadın dostu kent olabilmek için özel projelerimizi hayata geçireceğiz." dedi.

İlk 3 içinde genç kadın adayı…

" İzmir'in yükselen kenti Gaziemir'de geçmişten bugüne kadar birçok yararlı çalışmalar yapılmıştır. Kentin gelişimine hizmet eden projelerin devamının yanı sıra genç bakış açısıyla da ilçemize farklı bir yönetim anlayışı getireceğiz." diyen Arda Gaziemir'i, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde temsil etmesi için ilk 3'te genç kadın meclis üyesi adayına yer verdi. Listesinde gençlere ve siyasette yeni yüzlere yer vererek gençlerin ve kadınların yönetime katılmasının önemini vurguladı.

Üniversite öğrencisi aday ilk 10'da…

CHP Gaziemir Belediye Başkanı Adayı Halil ARDA gençlerin erken yaşta demokrasiye katılımının önemine atıfta bulunarak üniversite öğrencisi genç adayın listenin altıncı sırasında seçime gireceğini belirtti.