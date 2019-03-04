Son Dakika Haberleri: Gaziemir 'Millet Bahçesi' ile Nefes Alacak"

Gaziemir 'Millet Bahçesi' ile Nefes Alacak"

1 saat önce

Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, yeşile ve aktiviteye hasret ilçe halkının yapacakları Millet Bahçesi'nde nefes alacağını belirtti.

Gaziemir 'Millet Bahçesi' ile Nefes Alacak
Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, yeşile ve aktiviteye hasret ilçe halkının yapacakları Millet Bahçesi'nde nefes alacağını belirtti.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, ekibi ile birlikte ezber bozan projeler hazırladıklarını, halkın sorunlarına geçici değil gerçek çözümler üreteceklerini belirtti.

Görüştüğü vatandaşların büyük bölümünde yeşile hasret, özlem olduğunu, vatandaşların uzaklara gitmeden yürüme mesafesinde doğa ile iç içe olmak istediklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Doğal yaşam alanlarında aktiviteler yapmak istiyorlar. Bizim dönemimizde ilçemize akciğer niteliğinde yeşil alanlar kazandıracağız. Aktivite alanları kazandıracağız. Millet, bahçe sevdasına 1 Nisan'da kavuşacak. Millet Bahçesi yapacağız. Bahçenin bir bölümünde gölet ve etrafında mesire alanı olacak. Yürüyüş parkurları olacak. Ağaçlandırılacak olan bölgenin içinde botanik parklar, çocuk oyun alanları, organik tarım bahçeleri gibi farklı aktiviteler yapılabilecek. Seyir ve gözlem Kulesi, kültür terasları, aktivite çayırları, kadın aktivite merkezi bu yerleşkenin içinde olacak. Yeşile ve aktiviteye hasret ilçe halkı yapacağımız 'Millet Bahçesi'nde nefes alacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:50 Kaynak: AA

Politika
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