Gaziemirliler Öykü Ve Tüm Çocuklara Umut Oldular

Herkesi bağış yapmaya davet eden Başkan Şenol: "Bağış yaparak başta Öykü olmak üzere tüm minik yüreklere umut olabiliriz"

Henüz 3,5 yaşında lösemi hastalığına yakalanan Öykü Arin Yazıcı için ülkenin dört bir yanında sürdürülen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına bir destekte Gaziemir Belediyesi'nden geldi. Gaziemir Belediyesi ile Kızılay işbirliğiyle lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyasında Gaziemirliler tek yürek oldu. Bağış kampanyasına destek veren yüzlerce vatandaş ile belediye personeli Öykü Arin ve diğer lösemi hastası çocuklara umut olmak için kan verdi. Gaziemir Belediyesi Hizmet Binasında düzenlenen kampanyaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlardan 18-50 yaş arasında olan, Hepatit B, Hepatit C, Sifiliz, AIDS hastalıklarına yakalanmamış kanser tedavisi görmemiş, sürekli ilaç kullanılmasını gerektiren kronik bir hastalığı olmayan herkes kök hücre bağışında bulunarak donör oldu.

'MİNİK YÜREKLERE UMUT OLALIM'

Herkesi kan, kök hücre ve organ bağışı yapmaya davet eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, "Düzenlenen bağış kampanyaları sayesinde başta Öykü Arin olmak üzere tüm çocuklarımıza umut ışığı oluyor. Bu kampanyalar birçok kişiye umut olurken aynı zamanda seslerini duyurmalarını da sağlıyor. Bizlerde bağış kampanyalarına destek olarak minik yüreklere umut olabilir, onlara hayat verebiliriz. Dilerim kan, kök hücre ve organ bağışı yaparak nice hayatlara can verebiliriz.Herkesi umut olmaya, kan ve kök hücre bağışlamaya davet ediyorum" diye konuştu.