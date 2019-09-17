Gazikentte 1 milyon ziyaretçi lezzet kültür ve eğlenceyle buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziantep Valiliği Koordinasyonunda Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ile iş birliğinde düzenlenen 2'nci GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) sona erdi. Güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzetlerin dünyaya tanıtıldığı festivali, yurt içi ve yurt dışından 1 milyon kişi ziyaret etti.



Dünya Bankası'nın en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında KreatifŞehirler Ağı'nda (UCCN) Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep, Dünya'nın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Dünyaca ünlü şeflerin ve Türk gastronomi profesyonellerinin workshop ve panellerinin damga vurduğu GastroANTEP Festivali'nde dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri, gurmeler, gastronomi yazarları, yurt içi ve yurt dışından festivali ziyarete gelen yaklaşık 1 milyon kişi unutulmaz anlar yaşadı.



Ziyaretçi sayısında 4 kat artış



12-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen festival renkli bir kortejle başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla gerçekleşen biber ve fıstık hasatlarının yanı sıra, sevilen sanatçılar Yavuz Bingöl ve Edis konserleri, workshoplar, paneller, sergiler, mutfak atölyeleri, yemek yarışmaları ve çeşitli etkinliklerle 4 gün boyunca şehir keyifli sahnelere ev sahipliği yaptı. Festivalde Ali Ronay, Rafet İnce, Arda Türkmen, Ömür Akkor, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu gibi 64 Türk şefin yanı sıra, 9'u Michelin Yıldızlı olmak üzere 13 ülkeden Eduard Xatruch Cerro ve Paco Torreblanca gibi 21 yabancı şef yerini aldı.



Başkan Şahin Festivali değerlendirdi



Festivalin ikinci yılını değerlendiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Biz bu yola çıkarken bir hedef koyduk ve yerelden evrensele, gelenekten geleceğe Anadolu'nun, bölgenin ve Gaziantepimizin farkını tüm dünyaya anlatmayı kendimize görev tayin ettik. Dünyanın lezzet başkenti olduğumuzu ispatlamak için uluslararası boyutu çok önemsedik ve San Sebestian'da, Lyon'da, Paris'te, Londra'daki profesyonelleri ikinci defa şehrimizde bir araya getirdik. Akademisyenleri, bu işin eğitimini alan öğrencileri, çocukları, engellileri, esnafı ve tüm halkımızı Gaziantepimizde gastronomi uzmanlarıyla buluşturduk. Olağanüstü bir başarı ile geçtiğmiz yıl 250 bin olan ziyaretçi sayımızı bu yıl 4'e katlayarak festivalimizde yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırladık. Önümüzdeki yıl tam 2 milyon ziyaretçiyi şehrimizde misafir etmeyi hedefliyoruz. Bölgede ve şehrimizde büyük bir lezzetin yanı sıra muazzam bir tarih ve medeniyet var. Beş antik kenti, Osmanlı'yı, Selçuklu'yu, Hitit'i, Roma'yı, İslam medeniyetini görmek istiyorsanız buraya gelin. Güneşten, topraktan ve tarihten gelen lezzetleri tatmak istiyorsanız buraya gelin. Bizm soframız birleştiriyor, paylaştırıyor, kardeşliği arttırıyor. İnanıyorum ki biz sofrayla Dünya barışını tesis edeceğiz. Anadolu'yu yeme-içme turizminde, gurme turizminde ve kültürel turizmde hak ettiği noktaya mutlaka taşıyacağız" dedi. - GAZİANTEP