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GAZİKÜLTÜR A.Ş., "Ulusal ve Yerel Basında 25 Aralık Kutlamaları" adlı kitabı yayımladı - Son Dakika

GAZİKÜLTÜR A.Ş., "Ulusal ve Yerel Basında 25 Aralık Kutlamaları" adlı kitabı yayımladı

02.06.2021 14:00
GAZİKÜLTÜR A.Ş.,

Kitapta, gazete ve dergilerin 24 ile 26 Aralık tarihli sayılarında yer alan 25 Aralık kutlamalarına dair haberler arşiv taraması yapılarak derlendi.

Ulusal ve Yerel Basında 25 Aralık Kutlamaları (1930-1971) başlığı ile yayınlanan kitapta 1930 ile 1970 yılları arasındaki ulusal ve yerel basında yer alan "25 Aralık Gaziantep Kurtuluş Bayramı" haberleri derlendi. Araştırma neticesinde belirtilen tarihler arasında yayın yapan Gaziantep, Vakit, Son Posta, Cumhuriyet, Milliyet, Kurun, Akşam, Haber, Ulus, Yeni Asır, Tan, Son Telgraf, Türk Sözü, Yeni Mersin, Yeni Sabah, Ulus Sesi, Yeni Gaziantep, Tasviri Efkâr, Halk Dili, Halk Dostu, Gaziyurt, Demokrata Güven, Demokrat Ülkü, Demokrat Ses, Cenup, Karayılan, Cihan, Sabah gazeteleri ile Başpınar ve Gaziantep Kültür ve Sanat dergileri gibi toplam 30 farklı yayına ulaşıldı. Söz konusu gazete ve dergilerin 24-25-26 Aralık tarihli sayılarında yer alan 25 Aralık kutlamalarına dair haberler arşiv taraması yapılarak hazırlandı.

466 sayfadan oluşan kitapta 25 Aralık 1930 tarihinde başlayarak, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 50'nci yılı olan 25 Aralık 1971 tarihleri arasında yayın yapan gazete ve dergilerde bulunan haber, fotoğraf, şiir, anı ve bilgilere yer verildi.

Kitap Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi, Gaziantep Zeugma Müzesi ile Arkeoloji Müzesi mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, GAZİKÜLTÜR A.Ş.'nin internet sitesi magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GAZİKÜLTÜR A.Ş. tarafından yayımlanan Ulusal ve Yerel Basında 25 Aralık Kutlamaları" adlı eser, Türkiye ekonomisine geçmişte ve günümüzde büyük katkılar sağlayan ve Türkiye'de ihracat yapan 6'ncı büyük şehir olma özelliğini uzun yıllardır elinde bulunduran Gaziantep'in bugünkü durumunun geçmişten aldığı büyük birikimden kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak ve Ecem Tan tarafından hazırlanan Ulusal ve Yerel Basında 25 Aralık Kutlamaları (1930-1971) adlı kitap, "GAZİKÜLTÜR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Tanrıöver'in teklifleri doğrultusunda meydan getirildi.

YAKAR: KENTİN BASIN-YAYIN HAREKETLİLİĞİ HER DAİM DEVAM ETTİ

Kitap hakkında açıklamada bulunan GAZİKÜLTÜR A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gaziantep'in tarih boyunca mücadelenin ve azmin vücut bulduğu bir şehir olduğunu belirterek, "Üreten vasfıyla her dönemde dikkat çeken Gaziantep, basın ve yayın alanında da bu vasfını sürdürmüştür. Gerek direniş yıllarında gerekse bağımsızlığını kazanan bir kent olarak Gaziantep'in basın ve yayın hayatındaki hareketlilik her daim devam etmiştir. Gaziantep kendi bulunduğu bölgede ilk Türkçe gazetenin çıkmasına ev sahipliği yapmış ve öncülük etmiştir" diye konuştu.

Gaziantep'in Milli Mücadele yıllarında Fransızların şehrin dört bir yanına attığı toplarla her yönüyle harap bir şehir hale döndüğünü hatırlatan Yakar, "Anadolu'da en fazla hasara uğrayan ve en fazla şehit veren illerin başında gelmekle beraber, Fransızların attığı 70 bin top mermisi altında sekiz binden fazla binasının harap olmasıyla adeta harabeye dönmüş, şehrin üçte ikisi yıkılmış ve nüfusun önemli bir kısmı ya şehit olmuş ya da gazi kalmıştır. Dünyaya örnek bir şehir savunmasından sonra 25 Aralık 1921'de bağımsızlığına kavuşan Gaziantep'te can ve mal güvenliğinin sağlanması ile birlikte Gaziantep halkı hızlı bir şekilde yaralarını sarmaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

"Antep'in 'Gazi' olmak yolunda verdiği mücadelenin neticesinde bağımsızlığını kazandığı gün olan 25 Aralık ülke genelinde bir bayram gibi kutlanmıştır." diyen Yakar, şunları aktardı: "25 Aralık kutlamaları 1921'den itibaren her yıl büyük bir yankı uyandırmış ve coşkuyla anılmıştır. 25 Aralık Kurtuluş Bayramı'na dair yapılan kutlamalara, törenlere ve programlara dair haberler ulusal ve yerel basında ciddi oranda yer almıştır. Özellikle de Gaziantep'te yayın yapan gazete ve dergilerde sadece kutlama haberlerine değil Antep Savunması'na dair anılar, olaylar, şiirler vb. yayınlanarak bağımsızlığın değeri canlı tutulmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda tarihsel bir kaynak olan yerel gazeteler şehrin hafızası niteliğindedirler. Köklü bir şehir hafızası ise yaşanan olaylardan ders alınmasını, bugünün değerlendirilmesini ve yarınlar için emsaller teşkil etmesini mümkün kılar."

GAZİKÜLTÜR A.Ş., Ulusal ve Yerel Basında 25 Aralık Kutlamaları adlı kitabı yayımladı

Gaziantep, Türkiye, Aralık, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel GAZİKÜLTÜR A.Ş., 'Ulusal ve Yerel Basında 25 Aralık Kutlamaları' adlı kitabı yayımladı - Son Dakika


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