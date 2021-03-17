Gaziler Aile Yaşam Merkezi kapılarını açıyor - Son Dakika

Kepez Belediyesi'nin kırsaldaki mahalleleri sosyal yaşam imkanlarıyla buluşturmak için inşa ettiği Gaziler Aile Yaşam Merkezi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde, maske, mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak düzenlenecek törenle kapılarını açıyor.

Kepez Belediyesi, 6 bin 200 metre kare alan üzerine inşa ettiği Gaziler Aile Yaşam Merkezi'ni de hemşehrilerinin hizmetine sunuyor. Bütünşehir yasasıyla köyden mahalleye dönüşen ilçenin doğu sınırındaki Gaziler Mahallesi'ne kazandırılan Aile Yaşam Merkezi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde kapılarını mahalle sakinlerinin hizmetine açıyor. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları dikkate alınarak düzenlenecek açılış töreni saat 11.00'da gerçekleştirilecek.

Kültür, sanat, eğitim, sağlık

Kepez Belediyesi'nin sosyal hayatı canlandırma ve modern şehirleşme alanında önemli bir hizmeti olan Gaziler Aile Yaşam Merkezi, Kepezlilere, eğitim, sağlık, spor, kültür, sanat ve sosyal etkinlik gibi farklı alanlarda birçok ihtiyaca cevap verecek. Gaziler Mahallesine kazandırılan tesisin bahçesinde futbol, basketbol ve voleybol sahaları, yaşlıların gün içerisinde vakitlerini geçireceği kıraathane ile düğün alanı, kadınlara yönelik meslek edindirme ve hobi kursları, çocuklara etüt merkezleri, kütüphane, çok amaçlı salon ve belediye tahsilat veznesi bulunuyor. Mimari yapısı oldukça şık olan merkez, sosyal, kültür, sanat ve eğitimde yapılan hizmetlerin tek noktada toplandığı bir yer olarak hizmet verecek. Merkezin bünyesinde aile hekimliği de yer alıyor. - ANTALYA