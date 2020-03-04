Gaziler Camii Derneği'nden Ataç'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Gaziler Camii Derneği'nden Ataç'a ziyaret - Son Dakika

Gaziler Camii Derneği'nden Ataç'a ziyaret

15 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Gaziler Camii Dernek Başkanı Kadir Küçüksu ve dernek üyelerini ağırladı.

Gaziler Camii Derneği'nden Ataç'a ziyaret, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Gaziler Camii Dernek Başkanı Kadir Küçüksu ve dernek üyelerini ağırladı.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren cami derneklerinin yetkilileri ile görüşmeyi sürdürüyor.


Son olarak Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Gaziler Camii'nin Dernek Başkanı Kadir Küçüksu ve dernek üyeleri, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Yürüttükleri faaliyetler hakkında Ataç'a bilgi veren Küçüksu, camilere yaptığı katkılarından dolayı kendisine teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da, camilerin ihtiyaçlarına imkanların el verdiği ölçüde her zaman duyarlı yaklaştığını belirterek, misafirlerine çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaret, Küçüksu'nun Başkan Ataç'a teşekkür plaketi takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:28 Kaynak: İHA
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