Üye Girişi
Gaziler, Çamlıca Kulesi'nde kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika

Gaziler, Çamlıca Kulesi'nde kahvaltıda bir araya geldi

20.09.2021 13:12
Gaziler, Çamlıca Kulesi'nde kahvaltıda bir araya geldi, System.String[]

Gaziler haftası nedeniyle Güngören Belediyesi tarafından Çamlıca Kulesi'nde düzenlenen kahvaltı programında gaziler bir araya geldi buluştu.

Gaziler haftası nedeniyle Güngören Belediyesi tarafından Çamlıca Kulesi'nde düzenlenen kahvaltı programında gaziler bir araya geldi buluştu.

19 Eylül Gaziler Haftası münasebetiyle Çamlıca Kulesi'nde Güngören Belediyesi tarafından gaziler için kahvaltı programı düzenlendi. Program Güngören Kaymakamı Zeyit Şener ve Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in katılımıyla gerçekleşti. Gaziler, İstanbul'un eşsiz manzarası eşliğinde Çamlıca Kulesi'nde keyif ile kahvaltı yaptı. Gazilere Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir tarafından hediye dağıtıldı.

"Bizim için unutulmaz bir anı oldu"

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, gazilerle bir arada bulunmaktan büyük keyif aldıklarını söyledi. Başkan Demir, "Bugün Gaziler Haftası kapsamında ilçemizde yaşayan gazilerimiz ile bir anı olsun. Onlarla bir arada bulunalım diye İstanbul'un yeni kulesi Çamlıca Kulesi'nde bir araya geldik. Bu ülke için savaşmış, bu ülke için mücadele etmiş ve canını ortaya koymuş gazilerimiz ve aileleriyle bir arada bulunalım istedik. Gazilerimizle bir araya gelmekten çok heyecanlıyız. Bugün İstanbul'a yüksekten beraber bakma imkanı bulduk. Bizim için unutulmaz bir anı oldu" dedi.

"Kendimizi şu an gazi olarak hissediyoruz"

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatında gazi olan Mehmet Mustafa Kutan, "Bütün arkadaşlarımızla birlikte Gaziler günü olarak buraya kutlamaya geldik. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Bu etkinlikle biz kendimizi şu an Gazi olarak hissediyoruz. Şimdiye kadar böyle etkinlikler görmedik, yapmadık. Ama bundan sonra daha güzel etkinlikler olacak. Kıbrıs Gazisiyim. 1974'te Gazi oldum. 1 ve 2. harekatta gazi olduk. Gazi olmak çok güzel bir duygu, şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Kıbrıs Barış Harekatında Gazi olan bir diğer Gazi Nevzat Kaya ise "Kıbrıs Kuvvetler Alayı'nın askeriyim. Harekata birinci gün öğleden sonra 2. harekata katıldım. Şehit arkadaşlarımız oldu. Bu programı hazırlayanlara teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Senede bir de olsa hatırladıkları için memnunuz. Devamını dileriz" diye konuştu. - İSTANBUL

Gaziler, Çamlıca Kulesi'nde kahvaltıda bir araya geldi
Gaziler, Çamlıca Kulesi'nde kahvaltıda bir araya geldi
Gaziler, Çamlıca Kulesi'nde kahvaltıda bir araya geldi
Gaziler, Çamlıca Kulesi'nde kahvaltıda bir araya geldi

Çamlıca Kulesi, İstanbul, Kıbrıs, Gazi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gaziler, Çamlıca Kulesi'nde kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kumar operasyonunda 46 kişi yakalandı! 'süngücü kadınlar' detayı ise dikkat çekti. 12:54 Kumar operasyonunda 46 kişi yakalandı! 'süngücü kadınlar' detayı ise dikkat çekti. Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar 12:08 Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler 12:07 Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler
Sazan sarmalı taktiğiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakayı ele verdi 11:49 Sazan sarmalı taktiğiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakayı ele verdi Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk 11:41 Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak 11:26 TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak
Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor 11:21 Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı 10:46 Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı

Son Dakika Haberleri
12:58 Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi
12:53 Kumar operasyonunda 46 kişi yakalandı! 'süngücü kadınlar' detayı ise dikkat çekti.
12:36 Ölüm geliyorum dedi! Aşı karşıtı gazeteci, koronavirüsten yaşamını yitirdi
12:19 Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu
12:14 Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı
12:07 Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar
12:06 Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler
11:41 Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk
11:38 Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış
11:20 Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor
Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi         
12:58
Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu         
12:20
Bu kıyas bitmez! Ronaldo golleriyle yeni takımını sırtladı, Messi için sezon kabus gibi başladı Bu kıyas bitmez! Ronaldo golleriyle yeni takımını sırtladı, Messi için sezon kabus gibi başladı         
12:07
Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti         
12:04
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış         
11:38
Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu         
11:24
İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti         
10:50
Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı         
10:40
Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı         
10:31
Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı         
09:58
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü         
08:08
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri         
21:35
Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı         
19:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 13:18:02. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziler, Çamlıca Kulesi'nde kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement