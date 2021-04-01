Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç güven tazeledi - Son Dakika

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi kongresinde tek aday olarak katılan mevcut başkan Osman Saraç, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Korona virüs salgını nedeniyle 2020 yılında yapılması planlanan ve 1 yıl ertelenen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi kongresi yapıldı. Tek listeyle girilen kongrede mevcut başkan Osman Saraç 167 üyeden seçime katılan 19 üyenin tamamının oylarını alarak güven tazeledi. Başkanlıkta 4. dönemine giren Saraç, "Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan kongremiz, bu kez çoğunluk aranmaksızın yapmak zorunda kaldık. Çalışmalarımız 167 arkadaşımızla beraber elbirliği ile devam edecektir. Kongreye katılan ve katılamayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA