Gaziler Derneği'ndeki hırsızlığın şüphelisi yakalandı (2) - Son Dakika

TUTUKLANAN HIRSIZ: ALKOL ALDIM, HATIRLAMIYORUM. HAYAT PAHALILIĞINDAN YAPTIM
Muharip Gaziler Derneği'ne girip televizyon ve bilgisayarı çaldıktan sonra gözaltına alınan G.E., emniyetteki işlemlerinin ardından hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane çıkışında gazetecilerin, "Neden hırsızlık yaptınız?" sorusuna G.E., "Alkol aldım, hatırlamıyorum. Hayat pahalılığından yaptım" karşılığını verdi. Adliyeye sevk edilen G.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ali Can ZERAY- EDİRNE,
Kaynak: DHA
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