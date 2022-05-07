Gaziler Derneği'ndeki hırsızlığın şüphelisi yakalandı (2) - Son Dakika
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Gaziler Derneği'ndeki hırsızlığın şüphelisi yakalandı (2)

07.05.2022 20:39
Gaziler Derneği'ndeki hırsızlığın şüphelisi yakalandı (2)

TUTUKLANAN HIRSIZ: ALKOL ALDIM, HATIRLAMIYORUM.

TUTUKLANAN HIRSIZ:  ALKOL ALDIM, HATIRLAMIYORUM. HAYAT PAHALILIĞINDAN YAPTIM

Muharip Gaziler Derneği'ne girip televizyon ve bilgisayarı çaldıktan sonra gözaltına alınan G.E., emniyetteki işlemlerinin ardından hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane çıkışında gazetecilerin, "Neden hırsızlık yaptınız?" sorusuna G.E., "Alkol aldım, hatırlamıyorum. Hayat pahalılığından yaptım" karşılığını verdi. Adliyeye sevk edilen G.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ali Can ZERAY- EDİRNE,


Gaziler Derneği'ndeki hırsızlığın şüphelisi yakalandı (2)
Gaziler Derneği'ndeki hırsızlığın şüphelisi yakalandı (2)
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GAZİLER DERNEĞİ'NDEKİ HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI GAZİLER DERNEĞİ'NDEKİ HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'nden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'nden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziler Derneği'ndeki hırsızlığın şüphelisi yakalandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziler Derneği'ndeki hırsızlığın şüphelisi yakalandı (2) - Son Dakika
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