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Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına - Son Dakika
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Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına

Tarihinin değerini bilen ve gelecek nesillere bu bilinci aktarmak için çalışan Şahinbey Belediyesi, "Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına" projesi kapsamında 180.017 öğrenci ve vatandaşı ecdatla buluşturdu.

Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına
06.12.2023 - 13:17,  Güncelleme: 13:35
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Milli ve manevi duyguları üst seviyede olan şuurlu ve bilinçli bir nesil yetiştirmek amacıyla, Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında her gün 189 öğrenciyi özel uçak seferleriyle Çanakkale'de ecdatla buluşturuldu. Türkiye'de bir ilk olan proje, sayesinde öğrenciler Çanakkale Deniz Zaferleri'nde ortaya konan destansı mücadeleyi yerinde görme imkânı buluyorlar.

Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına

180.017 KİŞİ ECDATLA BULUŞUYOR

Şahinbey Belediyesi, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında başlattığı "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesi kapsamında bugüne kadar 180.017 gazi torununu şehit topraklarında ecdatla bir araya getirdi. Gazi torunları vatan için şehadete koşan kahraman şehitlerimize dualar okuyarak, destansı mücadelenin ruhunu yerinde yaşama imkânı buldular.

Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına

HER ŞEY ŞAHİNBEY BELEDİYESİ TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Şahinbey Belediyesi'nin 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projesi ile ilk kez il dışına çıkacak olan öğrenciler, ayrıca ilk defa uçağa ve vapura binmenin heyecanını da yaşıyorlar. Sürekliliği açısından Türkiye'deki tek proje olan 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' Projesi'nde öğrenciler evlerinden alınarak havaalanına getirilip uçak ile Çanakkale'ye götürülüyor. Çanakkale'de 4 ayrı otobüs ve rehberler eşliğinde şehitlikleri ziyaret ederek, dualar eden Gazi torunlarının, öğle ve akşam yemekleri de Gaziantep'ten getirilen aşçılar tarafından yaptırılıp ikram ediliyor.

Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına

"TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR PROJE YOK"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale'de kefensiz yatan şehitlerin olduğunu ve o şehitlere karşı herkesin vefa borcunun bulunduğunu belirterek, "Çanakkale bizim için çok önemli. Şahinbey Belediyesi olarak 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projesi gerçekleştirdik. Çanakkale ziyaretlerinde bugüne kadar 180.017 vatandaşımızı ve öğrencimizi ecdatla buluşturduk. Türkiye'de uçakla gençleri Çanakkale'ye götüren başka bir proje yok. Çanakkale'de ecdadımız yedi düvele karşı çok büyük mücadele vermiş. İmanlı göğsünü siper etmiş. 15 yaşındaki gençler vatan elden gitmesin, ezanımız dinmesin diyerek canlarını seve seve feda etmişler. Bizde onlara teşekkür ziyareti olarak Çanakkale ziyaretlerini düzenledik. Düzenlemeye de devam edeceğiz" dedi.

Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına

"BU VATANIN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ"

Açıklamasının devamında vatanımızın ve milletimizin kıymetini bilmemiz gerektiğini ifade eden Tahmazoğlu, "Gençlerimiz oraya giderek tarihi yerinde görüp, ecdadımıza teşekkür ziyareti yapıp dönüyorlar. Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı. Dünyanın birçok yeri cadı kazan gibi kaynarken biz ülkemizde bayrağımızın gölgesinde, devletimizin gücüyle huzur ve mutluluk içerisinde yaşıyoruz. Vatanımızın milletimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Çanakkale'ye öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı bu nedenle ziyaret ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Belediye Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına - Son Dakika


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