Gaziler 'Emeklilik' ve 'Emekli maaşı' tepkisi - Son Dakika

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gazilerin emeklilik hakkının çalışabilir durumda oldukları gerekçesiyle geri alınmasına ve emekli maaşlarının da kesilmesine tepki göstererek, "Gazilerimizin hakları elinden alındı" dedi.



Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ve beraberindeki gaziler, gazilerin emeklilik hakkının çalışabilir durumda oldukları gerekçesiyle geri alınmasına ve emekli maaşlarının da kesilmesine tepki göstermek için Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri İl Müdürlüğü önünde toplanarak basın açıklaması düzenledi.



Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, yaptığı konuşmada, "Bugün burada gazilerimizin mağduriyetini basın açıklaması yapmak istedik. 2023 yılında 6495 sayılı yasanın 80. maddesinde belirtildiği üzere gazilerimizin mevcut durumdaki emeklilik dışında devletimizin vermiş olduğu iş hakkını kullanarak girdikleri işlerinden engellilik durumlarına göre emeklilik hakları vardı. Bu maddeye göre 2013 yılından beri gazilerimize verilen iş haklarından olan emeklilikleri şuanda iptal edildi. Gazilerimizin hakları elinden alındı. Bu hakların tekrar gazilerimize iade edilmesi konusunda tüm illerimizde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri önünde gazilerimizin haklarını aramak için bir araya geldik. Tüm gazi arkadaşlarımızla bu sorunların giderilmesi için bu konunun takipçisi olacağız.



Terörle mücadele gazisi Selim Özdoğan da, "17 Aralık 2019 itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye genelinde 227 terörle mücadele gazisinin emekli maaşlarını kesmiştir. Vatani görevini yapmakta iken terörle mücadele de yaralanarak tedavisi bittikten sonra devletin gazi maaşı bağladığı her gazi aynı zamanda özürlü bir vatandaş olmuştur. Tedavi sonucu özrün kalmazsa zaten gazi de olamazsın. Gazi olanlardan çalışabilir durumda olanlara rehabilitasyon amaçlı devlet kurumlarında çalıştırmak üzere 1 istihdam hakkı verilmektedir. ya da bu gaziler kamunun özürlü alım sınavlarına girerek veya özel sektörde özürlü kadrolarında çalışarak her özürlü vatandaş gibi 2013 öncesi gazilerimizin özür oranlarına göre devletimizin özürlü vatandaşlara sağladığı emeklilik haklarından yararlanmaktaydı. Ta ki, 5510 sayılı kanunun 38. Maddesi ve 6495 sayılı torba kanunun 80. Maddesi çıkana kadar. Bu kanunlar çıktıktan sonra gazilerin özürlü haklarından yararlanarak emekli olmasının önü kesildi. Bu kanunlar devreye girdiğinden itibaren gazilerin, gazi olmadan önceki sigorta giriş ve primleri silindi. Devletimizin 5510 sayılı kanunun 28. Maddesi ile özürlü vatandaşlara sağladığı emeklilik hakları gazilerin elinden alınmıştır. Bu sebepten gazilerin emeklilik durumları ne kadar uzuv kaybı olursa olsun kolu bacağı olmasa da mecburi olarak 60-65'li yaşlara kalmıştır. 227 gazinin emekli maaşının kesilme sebebi ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu 2008 ve 2013 yılında çıkan kanun maddelerini bilmeyerek özürlülükten dolayı günü dolup müracaat eden gazilere maaş bağlaması, şimdi ise 'Hata yaptım, hatamı yeni fark ettim. Şimdi maaşlarınızı kestim' demesidir. Madem bu kişiler emekliliği hak etmiyordu, Sosyal Güvenlik Kurumu neden bu kişilere emekli maaşı bağladı" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ