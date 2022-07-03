Kulüp sporcuları 27. Kocaeli Gebze Yağlı Güreşlerinde Büyük Orta Boyunda bir altın madalya, 7. Balıkesir Burhaniye Yağlı Güreşlerinde Küçük Orta Büyük Boyunda bir gümüş madalya elde etti.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre (EGM), Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde emekli gaziler tarafından kurulan Gaziler Engelli Spor Kulübü, 10 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde düzenlenen müsabakalarda yağlı güreşlerde başarılara imza attı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gaziler Engelli Spor Kulübü, üç güreş müsabakasında toplam 8 madalya kazandı - Son Dakika

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