Gaziler Engelli Spor Kulübü Üyeleri Vali Aziz Yıldırım'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Edirne'de düzenlenecek olan 660. Geleneksel Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerine katılacak olan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Gaziler Engelli Spor Kulübü üyeleri, Tekirdağ'da yapacakları kamp öncesi Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.
Vali Yıldırım ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde mücadele edecek olan sporculara başarılar diledi.
Kaynak: Habermetre
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