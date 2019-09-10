Son Dakika Haberleri: Gaziler, engelliler ve şehit yakınlarına yüzde 50 indirim
Son Dakika Yaşam Haber

Gaziler, engelliler ve şehit yakınlarına yüzde 50 indirim

1 saat önce

Emet Belediye Meclisi eylül ayı toplantısında, belediyeye ait şifalı hamam ve banyo ücretlerinde yeni fiyat düzenlemesi ve uygulamasının görüşülerek karara bağlanırken, gaziler, engelliler ve şehit yakınlarına yüzde 50 indirim sağlandı.

Gaziler, engelliler ve şehit yakınlarına yüzde 50 indirim, System.String[]

Emet Belediye Meclisi eylül ayı toplantısında, belediyeye ait şifalı hamam ve banyo ücretlerinde yeni fiyat düzenlemesi ve uygulamasının görüşülerek karara bağlanırken, gaziler, engelliler ve şehit yakınlarına yüzde 50 indirim sağlandı.


(YD-Y) hamamlar için, artan elektrik, temizlik, malzeme ücretleri, bunun yanında personel giderleri maliyetleri gibi gerekçeler ile yeniden fiyat ayarlamasına gidildi. Yeni uygulama ile hamam ücretlerine bayanlarda 5 TL olan ücret 7 TL ye, erkeklerde ise daha önce fiyata dahil olan peştamal ve havlular hariç 7 TL olan ücret 8 TL'ye yükseldi. Erkekler hamamlarda peştamal ve havlu için ayrı ücret ödeyecek. Saati 15 TL olan özel banyolar ise 20 TL'ye yükseldi.


Oy birliği ile alınan meclis kararında, hamamlarda vatandaşlara daha az maliyetli ve daha kaliteli hizmet sunmak, hijyenik hizmet vermek ve artan maliyetlerle kamuyu zarara uğratmama adına hamam ücretlerinde yeni düzenlemeye gidildiği belirtildi.


Gazilere, şehit yakınlarına, engellilik derecesi yüzde 40 ve üzeri olan vatandaşlara hamam ve banyo ücretlerinde yüzde 50 indirim sağlanırken, 65 yaş üstü yaşlılık maaşı alanlardan hamam ve banyo ücreti alınmayacağı açıklandı. - KÜTAHYA

Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emniyet müdürü, okula başlayan şehit kızını makam aracıyla götürdü
Abdurrahim Albayrak, VAR kayıtlarıyla ilgili yaptığı açıklama için ceza aldı! İnsan yüzlü buzağı, görenleri hayrete düşürüyor Urfalı girişimci, insanların kendisiyle dalga geçtiği işte talebe yetişemiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:44:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziler, engelliler ve şehit yakınlarına yüzde 50 indirim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]