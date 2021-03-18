Gaziler, genç bisikletçilerin Çanakkale'den getirdikleri toprakla ağaç dikti - Son Dakika

Gaziler, genç bisikletçilerin Çanakkale'den getirdikleri toprakla ağaç dikti

18.03.2021 13:32
Gaziler, genç bisikletçilerin Çanakkale'den getirdikleri toprakla ağaç dikti, System.String[]

Büyükçekmece'de gaziler, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yıldönümü anısına 660 kilometre pedal çevirerek Büyükçekmece'den Çanakkale'ye gidip dönen gençlerin getirdikleri toprakla defne ağacı dikti.

Büyükçekmece'de gaziler, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yıldönümü anısına 660 kilometre pedal çevirerek Büyükçekmece'den Çanakkale'ye gidip dönen gençlerin getirdikleri toprakla defne ağacı dikti.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma töreni kapsamında Büyükçekmece'deki ilk tören Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşen törende Atatürk Anıtı'na çelenk takdimi yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Büyükçekmece Mezarlığı'ndaki şehitlikler ziyaret edildi.

"O öyle asil bir ruhtur ki"

18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece'den Çanakkale'ye bisikletleriyle giden 50 bisiklet sporcusunun karşılandığı ikinci tören Büyükçekmece 100. Yıl Çanakkale Zaferi Anıtı'nda yapıldı. Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, 18 Mart 1915 tarihinin, Cumhuriyetimizin temelinin atıldığı dünyada eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanının yazıldığı gün olduğunu belirterek; "Bu destanın yazıldığı Çanakkale'yi Çanakkale yapan yedi düvelden gelenler değil Çanakkale'yi Çanakkale yapan bir daha dönmemek üzere gelenleri karşılayan o asil ruhtur. O öyle bir ruhtur ki çelik ve barut inancın ve azmin karşısında yenik düşmüştür. O öyle asil bir ruhtur ki esir yaşamaktansa özgür ölmeyi yeğleyenlerin ruhu. Yokluğun varlığı yendiği yerin adı Çanakkale. Tarihi 18 Mart, menzili Cumhuriyet, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür" ifadesini kullandı.

Duygu dolu anlar yaşandı

Günün anlam ve önemine yönelik yapılan konuşmaların ardından gidiş ve dönüş toplamda 660 kilometre pedal çevirerek Büyükçekmece'den Çanakkale'ye giden gençlerin karşılanmasında duygulu anlar yaşandı. Çanakkale Şehitliği'nden sırt çantalarında toprak getiren 50 bisikletçi alkışlarla karşılandı. Gençlerin Çanakkale'den getirdikleri topraklar, 100. Yıl Çanakkale Zafer Anıtı çevresinde dikilen defne ağaçlarının dibine döküldü. Törene katılan Büyükçekmeceli gazilerin, gençlerin getirdiği topraklarla ağaç dikmeleri duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

"Onurunu ve gurunu yaşıyoruz"

Bisikletleriyle Çanakkale'ye gidip dönen gençler Ekin Ereke, "Aziz şehitlerimizi anmak uğruna yapılan bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale'ye olan 330 kilometrelik yolculuğu tamamlamış bulunmaktayız. Askerlerimizin ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhları şad olsun" dedi.

Duygularını dile getiren bisikletlilerden Ensar Efendioğlu ise, "18 Mart'ta Çanakkale'de Atalarımızı anmaya buradan Büyükçekmece'den belediye başkanımızın desteğiyle buradan pedal çevirerek 2 günlük bir organizasyonda Çanakkale'ye kadar pedal çevirdik. Bunun onurunu, gururunu yaşıyoruz. Bugün de törende bizi karşıladı sağ olsun başkanımız, başkanvekilimiz hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu imkanları bize sağladığı için tekrar şükranlarımızı iletiyoruz. Bizim için çok güzel oldu. 14 - 15 yaş grubu sporcularımızla birlikte Çanakkale'ye gitmek, dedelerimizin ruhlarını şad etmek, minnet duygusu içerisinde yaşamak bizim için çok farklı duygulara büründürdü. Bu ailenin içerisinde olduğumuz için de çok mutluyuz" dedi. - İSTANBUL

Gaziler, genç bisikletçilerin Çanakkale'den getirdikleri toprakla ağaç dikti
Gaziler, genç bisikletçilerin Çanakkale'den getirdikleri toprakla ağaç dikti
Gaziler, genç bisikletçilerin Çanakkale'den getirdikleri toprakla ağaç dikti
Gaziler, genç bisikletçilerin Çanakkale'den getirdikleri toprakla ağaç dikti
Gaziler, genç bisikletçilerin Çanakkale'den getirdikleri toprakla ağaç dikti
Gaziler, genç bisikletçilerin Çanakkale'den getirdikleri toprakla ağaç dikti
Gaziler, genç bisikletçilerin Çanakkale'den getirdikleri toprakla ağaç dikti
Gaziler, genç bisikletçilerin Çanakkale'den getirdikleri toprakla ağaç dikti

Çanakkale Zaferi, Büyükçekmece, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziler, genç bisikletçilerin Çanakkale'den getirdikleri toprakla ağaç dikti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kuyumculuk yapabilmek için 500 gram altın teminatı şartı Bakan Pekcan'ın talimatıyla taslaktan çıkarıldı Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli güven tazeledi: 1277 oyla yeniden Genel Başkan seçildi Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Galatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandı Galatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandı         
13:26
Son Dakika! ABD Başkanı Biden'ın Son Dakika! ABD Başkanı Biden'ın "Putin'in bir katil olduğuna inanıyorum" sözlerine Rusya'dan yanıt: Yorum çok kötü, ilişkilerimizi gözden geçireceğiz         
13:14
HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor         
12:39
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki         
11:47
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz         
11:37
Ne diyeceği merak konusuydu! Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı Ne diyeceği merak konusuydu! Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı         
10:50
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı         
10:24
Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı         
10:19
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı         
10:00
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 13:57:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziler, genç bisikletçilerin Çanakkale'den getirdikleri toprakla ağaç dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei