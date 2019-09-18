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Gaziler Günü

1 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'e "gazilik" unvanı verildiğini, bu nedenle 19 Eylül gününün Türkiye'de Gaziler Günü olarak kutlandığını anımsattı.

Türk milletinin, kurduğu güçlü devletlerle hür ve müstakil yaşayarak, yeri geldiğinde vatanını, bayrağını ve mukaddeslerini kanının son damlasına kadar koruduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Milli ve manevi değerlerine sarsılmaz bir inançla bağlı olan bu milletin asil evlatları, tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de kahramanlık destanları yazarak şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşmaktadır.

Her ateş düştüğü yeri yakmakta, kaybettiğimiz her vatan evladı milletimizi derin bir acıya boğmaktadır. Bununla birlikte vatanın selameti için düşmanla korkusuzca savaşan ancak gösterdiği özverinin nişanını bedeninde gururla taşıyarak gazilik mertebesine yükselen tüm gazilerimize milletimiz büyük bir şükran ve saygı duymaktadır. Cennet vatanımız bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Bu anlamlı günde başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömürler diliyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Gaziler Günü, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:18 Kaynak: AA
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