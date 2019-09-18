Bolu Valisi Ahmet Ümit, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında gazilik mertebesinin hayatta olan bir insanın taşıyabileceği en yüce makam olduğuna dikkat çeken Ümit, şanlı Türk tarihinde destansı mücadeleleriyle tarihe geçen, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi, Gazi Mustafa Kemal gibi müstesna şahsiyetlerin gaza ruhunu Türk milletinin şuurunda yaşatan ve bu mirası gelecek nesillerin hafızalarına ve yüreklerine kazıyan kahramanlardan sadece birkaçı olduğunu vurguladı.

Ümit, İstiklal Savaşı'nın önderi Mustafa Kemal Paşa'ya, en çetin mücadelelerden Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasının ardından, 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik unvanının tevdi edildiğini anımsatarak, "Gaza ruhu, geçmişte olduğu gibi bugün de milletimizin şuurunda yaşamaya devam etmektedir. Ülkemizi parçalamak ve insanlarımızı birbirine düşman etmek isteyen terör örgütlerine karşı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Suriye'de, Irak'ta ve yurdumuzun diğer köşelerinde Mehmetçiğimizin, jandarmamızın, polisimizin göğsünü mermilere siper ederek verdiği kahramanca mücadele de bunun göstergesidir." ifadesini kullandı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bu anlamlı günde tüm şehitleri, ebediyete intikal eden gazileri rahmet ve şükranla andığını ifade eden Ümit, hayatta olan gazi ve malülleri de şükran ve saygıyla selamladığını kaydetti.