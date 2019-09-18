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Gaziler Günü

58 dakika önce

Burdur Valisi Hasan Şıldak "Gaziler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Burdur Valisi Hasan Şıldak "Gaziler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şıldak, mesajında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazileri saygı, minnet ve şükranla yad ettiğini belirtti.

Türk milletinin şehitleri, gazileri ve onların ailelerini hiçbir zaman unutmadığını ve onları gönlünde daima özel bir yere koyduğunu aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

"Millet olarak dün olduğu gibi bugün de onlardan aldığımız güç ve ilhamla, birlik ve bütünlüğümüzü koruyarak, hür ve bağımsız bir şekilde bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz.

19 Eylül, gazilerimizin ortaya koyduğu fedakarlıkların hatırlanması ve onlara olan vefa duygularımızı ifade etmek için önemli bir fırsattır. Onlara ne kadar dua etsek, ne kadar minnet ve şükran duysak azdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Mareşal Rütbesi ve Gazilik' unvanının verilişinin yıl dönümünde gazilerimize aileleri ile mutlu, huzurlu yarınlar diliyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Gaziler Günü, Hasan Şıldak, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:28 Kaynak: AA
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