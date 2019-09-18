Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Seymenoğlu, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Gazi" unvanının verildiği 19 Eylül'ün her yıl "Gaziler Günü" olarak kutlandığını hatırlattı.

Şehitlik ve gazilik unvanların dünyevi herhangi bir değerle ölçülemeyecek kadar büyük olduğunu belirten Seymenoğlu, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberlik içinde yaşadığımız bu vatan toprakları, bayrak ve millet sevgisiyle şehit olan ve canlarından vazgeçmeye hazır kahraman gazilerimizin bizlere ve gelecek nesillerimize bıraktıkları en değerli emanetidir. Öncelikle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yad ediyor, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koyan güvenlik güçlerimizi, bu uğurda gazi olmuş, şehitlik mertebesine erişmiş kahramanlarımızı saygıyla anıyor ve Gaziler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum."