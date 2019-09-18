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Gaziler Günü

10 dakika önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Gaziler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Erzurum Valisi Okay Memiş, "Gaziler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Memiş, mesajında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazileri saygı, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Türk milletinin şanlı tarihinin gurur veren eşsiz zaferlerle dolduğunu ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Türk milleti tarih boyunca verdiği var olma mücadelesinden daima alnının akıyla ve başarıyla çıkmasını bilmiştir. Gazilerimiz, şanlı tarihimizin yaşayan birer abideleri, Türk vatanseverliğinin ölümsüz kahramanlarıdır. Milletimizin geleneğinde, vatan, millet ve bayrak sevgisi, her sevginin üzerinde gelir. Bunun içindir ki Türk insanı vatan için ölmeyi bir görev bilmekte, oğlunu şehit veren anne ve baba ise acısını yüreğine gömerek 'vatan sağ olsun' diyebilmektedir."

Gaziler Günü, Okay Memiş, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:10 Kaynak: AA
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