Sivas Valisi Salih Ayhan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında, birlik, beraberlik ve kardeşliğe kastedenlerin, dün olduğu gibi bugün de hiçbir vicdani ve ahlaki değer tanımayanların üzerilerine gelmeye devam ettiklerini vurguladı.

Güvenlik güçlerinin, ülkenin güvenliğini sağlamak adına, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sarıkamış'ta, 15 Temmuz'da olduğu gibi yedi düvele karşı mücadele ettiklerini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Bir şehidimiz, bir gazimiz olduğunda sadece ailelerin değil, bütün milletimizin yüreği yanmaktadır. Güvenlik güçlerimiz yaralandığında canımız acımaktadır. Bizler hiçbir askerimizin, polisimizin tırnağına zarar gelmesini istemeyen, onların, bu ülke için ne kadar kutsal bir görevi yerine getirdiğinin bilincinde olan yüce Türk milletiyiz. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve ailelerini kendi ailemiz olarak görüyoruz. İşte, biz böyle asil bir milletiz. Canları uğruna bu vatanı bizlere emanet eden, devletimizin ve milletimizin bekası uğrunda büyük fedakarlıklar gösteren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız."