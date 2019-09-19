Son Dakika Haberleri: Gaziler Günü
Son Dakika Güncel Haber

Gaziler Günü

1 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, cennet vatanın şehit ve gazilerin emaneti olduğunu belirtti.

Gaziler Günü, System.String[]

Gaziantep Valisi Davut Gül, cennet vatanın şehit ve gazilerin emaneti olduğunu belirtti.

Gül, Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 19 Eylül 1921'in Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından "Mareşallik" ve "Gazilik" unvanının verildiği tarih olduğunu hatırlattı.

Dünyada "gazi" unvanına sahip tek il olan Gaziantep'te 19 Eylül'ü kutlamanın onur ve gururunun bir başka yaşandığını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Bu topraklar, canları ve kanları pahasına şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde vatan olmuştur. Milletimiz, tarih boyunca esaret kabul etmeyen, bu uğurda gerekirse can ederek vatanını her daim savunmuş kahraman bir millettir. Bunu Çanakkale'de, Sakarya'da, Gaziantep'te, 15 Temmuz hain darbe girişiminde ve sayısız örneklerde görebiliyor ve milletimizin bu vatanperverliklerinden dolayı her zaman gurur duyuyoruz. Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, halkımızın huzuru ve güvenliği için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız her zaman gurur kaynağımız olmuşlardır.

Devletimiz ve aziz milletimiz, şehitlerine, gazilerine ve onların ailelerine her zaman özel bir değer vererek minnet duygularını hissettirmiştir. Bu cennet vatanımız bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Bugün bizlere düşen görev bu emaneti ilelebet korumak ve kollamaktır."

19 Eylül Gaziler Günü, Gaziantep, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ailesi el ilanlarıyla sokak sokak gezerek Derya'yı arıyor
ABD Merkez Bankası FED 25 baz puan faiz indirdi Günlük burç yorumları 19 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) 3 metrekarelik dükkanında kilim üretip dünyanın öbür ucuna gönderiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 12:14:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]