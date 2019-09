Gaziantep Valisi Davut Gül, cennet vatanın şehit ve gazilerin emaneti olduğunu belirtti.

Gül, Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 19 Eylül 1921'in Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından "Mareşallik" ve "Gazilik" unvanının verildiği tarih olduğunu hatırlattı.

Dünyada "gazi" unvanına sahip tek il olan Gaziantep'te 19 Eylül'ü kutlamanın onur ve gururunun bir başka yaşandığını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Bu topraklar, canları ve kanları pahasına şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde vatan olmuştur. Milletimiz, tarih boyunca esaret kabul etmeyen, bu uğurda gerekirse can ederek vatanını her daim savunmuş kahraman bir millettir. Bunu Çanakkale'de, Sakarya'da, Gaziantep'te, 15 Temmuz hain darbe girişiminde ve sayısız örneklerde görebiliyor ve milletimizin bu vatanperverliklerinden dolayı her zaman gurur duyuyoruz. Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, halkımızın huzuru ve güvenliği için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız her zaman gurur kaynağımız olmuşlardır.

Devletimiz ve aziz milletimiz, şehitlerine, gazilerine ve onların ailelerine her zaman özel bir değer vererek minnet duygularını hissettirmiştir. Bu cennet vatanımız bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Bugün bizlere düşen görev bu emaneti ilelebet korumak ve kollamaktır."