Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Rektör Tabakoğlu, mesajında 5 bin yıllık Türk geleneği ve İslam'da gazilerin saygı gösterilen, yaşanılan acıların canlı tanıkları olduğunu belirtti.

Gazilerin gösterdikleri kahramanlıklarla tarihe mühür vurduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Göstermiş oldukları kahramanlıklar ile tarihe damga vurmuş gazilerimiz 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla gazaya çıkmış fedakarlıklarıyla bizlere nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir tarih hediye etmiştir. Gaziliği şereflerin en yücesi sayan ve hiçbir dünyevi paye ile karşılaştırmayan aziz milletimizin değerli evlatları bugün de dün olduğu gibi dünyanın en vahşi terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadele ile destansı kahramanlıklar sergilemektedir.

Sınırlarımız içerisinde ve dışarısında Ülkemizin birliğini ve bekasını tehdit eden oluşumlara karşı göğsünü siper eden kahraman güvenlik güçlerimize ve vatanın aziz evlatlarının onurlu duruşları ve vatan sevgileri ile yeni nesillere yol göstermektedirler. Bu inanç ve duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Müşir ve Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü kutluyorum."