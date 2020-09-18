Gaziler Günü - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hacıbektaşoğlu, mesajında, TBMM tarafından Atatürk'e gazilik unvanı ile mareşal rütbesinin verilişinin 99'uncu yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türk milletinin şanlı tarihinin, millete gurur veren eşsiz zaferlerle dolu olduğunu kaydeden Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:

"Tarih boyunca var olma mücadelesinden daima alnının akıyla ve başarıyla çıkmasını bilmiştir. Gazilerimiz, şanlı tarihimizin yaşayan birer abideleri, Türk vatanseverliğinin, ölümsüz kahramanlarıdır. Bugün millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu cennet vatan topraklarında bağımsız ve hür yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu nedenle şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan bu mukaddes toprakları ilelebet muhafaza etmek, ay yıldızlı bayrağımızı bu topraklarda sonsuza dek dalgalandırmak hepimiz için milli bir vazifedir. Gazilerimizin aziz hatırasını ilelebet yaşatacağız. Bize miras bıraktıkları Cumhuriyetimizi birlik ve beraberlik içinde koruyacak, ülkemizi el birliğiyle daha da güçlendireceğiz. Bu duygularla, Gaziler Günü'nü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."