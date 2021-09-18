Gaziler Günü - Son Dakika

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Gaziler Günü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Başkan Akmurat mesajında, milletin, vatan ve bağımsızlık için tarih boyunca birlik ve beraberlik içinde tüm zorluklara göğüs gerdiğini, gerektiğinde canını vermekten çekinmeyip, milletin daima büyük zaferlere ulaşmasını, hür yaşamasını sağladığını belirtti.

Akmurat, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.