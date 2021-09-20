Üye Girişi
Gaziler Günü Aliağa'da kutlandı - Son Dakika

Gaziler Günü Aliağa'da kutlandı

20.09.2021 08:18
Gaziler Günü Aliağa'da kutlandı, System.String[]

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, 19 Eylül 1921'de 'Mareşal' rütbesi ile 'Gazi' unvanı verilişinin 100. Yıl dönümü Aliağa'da düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene İlçe Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, daire amirler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gaziler, gazi yakınları, şehit aileleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Cumhuriyet Meydanında kaymakamlık, garnizon komutanlığı, belediye başkanlığı ve gazilerin Atatürk Anıtına çelenklerini sunması ile başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin ilk konuşmayı Gazi İbrahim Erdemir yaptı. Erdemir, "Bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Toprağa vatan ruhu aşılayan şehitlerimizin kanları, gazilerimizin emsalsiz fedakârlıklarıdır. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Gazilik kahramanca bir mücadelenin ömür boyunca taşınacak onur ve övünç madalyasıdır" dedi.

Gazi İslam Doğan Kılıç, yaptığı konuşmada, "Bizler vatan için görevimizi en iyi şekilde ifa etmek yolunda canımızı hiçe sayarken gelecek nesillerin de, şehit ve gazilerimizin emaneti olan kadim vatanımıza, devletimizin bekasına yönelen tehditleri gözünü kırpmadan bertaraf edeceklerine inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bu cennet vatanı bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını kalbimizde yaşatıyoruz. Aliağa'daki tüm gazilerimizin birlik ve beraberlik içerisinde olmasını istiyoruz. Bizler her zaman gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz"

OKUNAN ŞİİRLER VE ZEYBEK GÖSTERİLERİ BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Cumhuriyet alanındaki tören öğrencilerin şiirlerini okuması, zeybek gösterileri ve engelsiz mehteran takımının marşlarıyla son buldu. Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibinin zeybek gösterisi ile Aliağa Engelsiz Mehteran Takımı'nın marşları katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Elif Gül Ateş'in seslendirdiği 'Savaşan Gazi' ve Ömer Kirişçi'nin 'Yaşasın Kahraman Gazi' isimli şiirleri büyük alkış aldı. Gaziler Günü Kutlama programı, gaziler, gazi yakınları, şehit aileleri ile Aliağa Mülki Erkanını bir araya getiren yemek organizasyonuyla sona erdi.

BAŞKAN SERKAN ACAR, GAZİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yayınladığı mesajla Gaziler Günü'nü kutladı. Başkan Serkan Acar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Vatanımızın ve istiklâlimizin mimarları olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü minnet ve şükranla yad ediyorum"

Gaziler Günü Aliağa'da kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Mustafa Kemal Atatürk, Aliağa, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gaziler Günü Aliağa'da kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı 08:17 Son Dakika! Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu 07:52 Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 07:51 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" sözlerine HDP'den yanıt: Çözümün adresi İmralı'dır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de konuştu: Görevimiz, FETÖ mensuplarının hesap vermesini sağlamaktır 04:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de konuştu: Görevimiz, FETÖ mensuplarının hesap vermesini sağlamaktır Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu 23:13 Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu İntihara teşebbüs eden adamın nezaketi polisi bile şaşırttı 21:43 İntihara teşebbüs eden adamın nezaketi polisi bile şaşırttı
Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri 21:35 Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi 18:26 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
08:24 MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Tunahan oldu
08:17 Son Dakika! Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
08:08 İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü
07:52 Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu
07:51 Dünya, karşılaşmanın 76. dakikasında oyundan alınan Messi'nin tepkisini konuşuyor
07:50 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" sözlerine HDP'den yanıt: Çözümün adresi İmralı'dır
07:09 Fatih Terim, Alanya maçı sonrası sarı-kırmızılı taraftarlara sitem etti: Oyuncuları kaybederiz
07:08 Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan faiz kararı öncesi sürpriz paylaşım! Kavcıoğlu'na imalı mesaj
18:25 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi
18:20 Fatih Altaylı'dan olay paylaşım! Terim'in maaşından dem vurup oyuncu tercihlerine ateş püskürdü
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Tunahan oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Tunahan oldu         
08:25
İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü         
08:08
Dünya, karşılaşmanın 76. dakikasında oyundan alınan Messi'nin tepkisini konuşuyor Dünya, karşılaşmanın 76. dakikasında oyundan alınan Messi'nin tepkisini konuşuyor         
07:51
Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan faiz kararı öncesi sürpriz paylaşım! Kavcıoğlu'na imalı mesaj Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan faiz kararı öncesi sürpriz paylaşım! Kavcıoğlu'na imalı mesaj         
07:08
Milli Savunma Bakanlığı saat verip paylaştı: Gözünüz gökyüzünde olsun Milli Savunma Bakanlığı saat verip paylaştı: Gözünüz gökyüzünde olsun         
23:46
"Canlı yayına sarhoş çıktı" iddialarına Bülent Ersoy'dan yanıt: Ağzıma bir yudum koymadım         
23:05
Kaybedilen Başakşehir maçı sonrası Fenerbahçeli taraftarlardan Kaybedilen Başakşehir maçı sonrası Fenerbahçeli taraftarlardan "Caner" paylaşımı yağıyor         
21:40
Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı         
19:49
Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak         
17:20
Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi         
15:57
İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak         
14:59
Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına bakın nasıl çekiyor Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına bakın nasıl çekiyor         
14:33
MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti         
14:31
Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu         
14:20
Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi         
12:07
Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı         
12:03
Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 08:46:50. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziler Günü Aliağa'da kutlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement