Son Dakika Haberleri: Gaziler Günü Anma programı düzenlendi
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Gaziler Günü Anma programı düzenlendi

1 saat önce

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Belediye Meydanı'nda anma programı düzenlenenPrograma, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı, kurum müdürleri, Gaziler, Şehit ve Gazi aileleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Gaziler Günü Anma programı düzenlendi, System.String[]

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Belediye Meydanı'nda anma programı düzenlenen


Programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı, kurum müdürleri, Gaziler, Şehit ve Gazi aileleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.


Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz'in konuşması ile devam etti. 125. Yıl Anadolu Lisesi Öğrencisi Zehra Altay'ın Şehit ve Gaziler adlı şiirini okuması ile son buldu. - IĞDIR

19 Eylül Gaziler Günü, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:46 Kaynak: İHA
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