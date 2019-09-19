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Gaziler Günü Bartın'da törenle kutlandı

1 saat önce

Bartın'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Gaziler Günü Bartın'da törenle kutlandı, System.String[]

Bartın'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.


Valilik önünde gerçekleştirilen törene Vali Sinan Güner, Garnizon Komutanı Dz.Kd.Alb. Mustafa Çalışkan, Belediye Başkanı Cemal Akın, Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Fahri Semiz, İl Emniyet Müdür Vekili Mesut Özkan, İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, Siyasi Parti İl Başkanları, Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok, İl Müdürleri, STK Temsilcileri, Gaziler, gazi aileleri ve vatandaşlar katıldı.


Vali Sinan Güner, Garnizon Komutanı Dz.Kd.Alb. Mustafa Çalışkan, Belediye Başkanı Cemal Akın ile Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.


Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Garnizon Komutanlığınca görevlendirilen Yarbay Hüseyin Özgür Yavuz tarafından gerçekleştirildi.


Tören, günün anlam ve önemine uygun şiirlerin okunması ile sona erdi. - BARTIN

19 Eylül Gaziler Günü, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:11 Kaynak: İHA
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