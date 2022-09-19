Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen program
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması
AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in konuşması
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar'ın konuşması
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu. (2)
Son Dakika › Güncel › Destici: 'Terörle mücadele sadece güvenlik boyutuyla olmaz, terörün tüm unsurlarıyla mücadele etmek zorundayız' - Son Dakika