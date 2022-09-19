Destici: 'Bu devletin askerine, polisine, güvenlik korucusuna silah çeken bizden değildir, onun yanında duran da bizden değildir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Bir toprağın vatan olma hikayesi kanla, terle, göz yaşıyla yazılan bir hikayedir'

Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Büyük Birlik Partisi, Emrullah İşler, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Destici: 'Terörle mücadele sadece güvenlik boyutuyla olmaz, terörün tüm unsurlarıyla mücadele etmek zorundayız' - Son Dakika

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