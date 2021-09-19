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Gaziler Günü dolayısıyla ilçedeki gaziler ziyaret edildi - Son Dakika

Gaziler Günü dolayısıyla ilçedeki gaziler ziyaret edildi

19.09.2021 17:16
Gaziler Günü dolayısıyla ilçedeki gaziler ziyaret edildi, System.String[]

Şırnak'ın Silopi İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla ilçedeki gaziler evlerinde ziyaret edildi.

Şırnak'ın Silopi İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla ilçedeki gaziler evlerinde ziyaret edildi.

Ziyaret esnasında Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüsnü Öztürk, bu günün anlam ve önemine ötürü gaziler ile bir araya geldiğini belirtti. Ev ziyaretlerinden memnun kalan gaziler, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personellerine teşekkürlerini iletti. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüsnü Öztürk; "Silopi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve ASDEP personelleri ile 19 Eylül Gaziler Günü münasebeti ile Silopi ilçesinde bulunan değerli gazilerimizin evlerinde ziyaret ettik. Ziyaret esnasında ASDEP personellerimiz, gerekli rehberlik, danışmanlık ve psikososyal destek hizmeti veriyor. Şehit yakınları ve gazilerimizin her zaman yanlarında olup, kapımız her daim açıktır" dedi. - ŞIRNAK

Gaziler Günü dolayısıyla ilçedeki gaziler ziyaret edildi
Gaziler Günü dolayısıyla ilçedeki gaziler ziyaret edildi
Gaziler Günü dolayısıyla ilçedeki gaziler ziyaret edildi

19 Eylül Gaziler Günü, Hisarcık, Şırnak, Silopi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gaziler Günü dolayısıyla ilçedeki gaziler ziyaret edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziler Günü dolayısıyla ilçedeki gaziler ziyaret edildi - Son Dakika
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