İç Anadolu'da 7 ilde Gaziler Günü törenlerle kutlandı - Son Dakika
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İç Anadolu'da 7 ilde Gaziler Günü törenlerle kutlandı

19.09.2022 14:34

Gaziler Günü dolayısıyla Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta tören gerçekleştirildi.

Gaziler Günü dolayısıyla Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta tören gerçekleştirildi.

Nevşehir Şehitlik Parkı'ndaki törende, Vali İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran ile Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi, Atatürk büstüne çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Törende, ebediyete intikal etmiş gaziler ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Çiftçi, programdaki konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki Türk ordusunun, işgalcileri Polatlı yakınlarında mağlup ettiğini belirterek, 19 Eylül'ün kahramanlıkla taçlanan bir gün olduğunu ifade etti.

Niğde

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesi Başkanı Hasan İpek, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İpek, törende yaptığı konuşmada, tüm gazilerin gününü kutlayarak, "Dün olduğu gibi bugün de aynı inançla, bu aziz vatanın birliği, bölünmezliği ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız. Şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir." dedi.

Kırıkkale

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İstihkam Binbaşı Caner Acar, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Buradaki törene, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kırıkkale Şehitliği'nde devam eden programda, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Şeref defterini imzalayan Vali Tekbıyıkoğlu, ülkenin bağımsızlığı ve geleceği uğruna üstün görev anlayışıyla kahramanca mücadele ederek, bu yolda hayatlarını feda eden aziz şehitler, kahraman gaziler ve ailelerinin gurur kaynakları olduğunu belirtti.

Tören, Tekbıyıkoğlu, Saygılı ve beraberindekilerin, şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Kırşehir

Kırşehir'de, Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya, mukaddes değerler uğrunda mücadele ederek canını ortaya koyma fedakarlığını ifade eden gaza anlayışının tarih boyunca milletin sahip olmakla iftihar ettiği en önemli hasletlerden olduğunu dile getirdi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara da kahramanlıklarıyla gururlandıran şehit ve gazilerin ebediyete kadar unutulmayacağını söyledi.

Törene, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, daire müdürleri, şehit ve gazi dernekleri başkanları ile gaziler katıldı.

Sivas

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Önder Özcan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şimşek, valilik şeref defterini imzalayarak günün önemine dair konuşma yaptı.

Törene, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, daire müdürleri ile protokol üyeleri katıldı.

Etkinlik, gaziler onuruna verilen yemekle son buldu.

Kayseri

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Osman Balcı, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Balcı, törende yaptığı konuşmada, gazilere seslenerek, "Sizler en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler şehitlerimizle birlikte Cumhuriyet'imizin teminatı ve temel taşlarısınız." diye konuştu.

Törende lise öğrencisi Kutay Yavuz, şiir okudu.

Buradaki törenin ardından program, Kartal Şehitliği'nde devam etti.

Yozgat

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Üsteğmen İzzet

Görenli, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra Vali Ziya Polat ve il protokolü, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Program, şehit yakınları ve gazilere verilen yemekle sona erdi.

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Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İç Anadolu'da 7 ilde Gaziler Günü törenlerle kutlandı - Son Dakika

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