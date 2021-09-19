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Gaziler Günü'ne komutanın sesi damga vurdu - Son Dakika

Gaziler Günü'ne komutanın sesi damga vurdu

19.09.2021 13:33

Samsun'da kutlanan Gaziler Günü programında şarkı söyleyen Bando Astsubay Üstçavuş Ceyhun Tanrıseven'in sesi, etkinliğe damga vurdu.

Samsun'da kutlanan Gaziler Günü programında şarkı söyleyen Bando Astsubay Üstçavuş Ceyhun Tanrıseven'in sesi, etkinliğe damga vurdu.

19 Eylül Gaziler Günü Anma Programı sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'nda başladı. Anıta ilk olarak Samsun Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi çelenkleri sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, şeref defterini imzaladı.

Törende konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Azizi Atatürk, Sakarya Meydan Muharebesi'nde gösterdiğini kahramanlık sonucu şahsınıza TBMM tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde mareşallik rütbesiyle birlikte gazilik unvanının verilişinin 100. yıldönümü ve Gaziler Günü'nü anmak için huzurundayız. Şanlı tarihimiz gazilerimizin ve şehitlerimizin kahramanlıkları ile canları pahasına verdiği mücadeleler ve büyük zaferler ile doludur. Bu zaferleri vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimizin varlığına borçluyuz. Hür, bağımsız ve başı dik olarak yaşayan bu millet, yazdığı kahramanlıklar ile tarihe damgasına vuran şehitlerimizi ve gazilerimizi her zaman minnetle ve şükranla anacaktır" dedi.

Daha sonra gaziler adına konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, "19 Eylül Gaziler Günü Türk kahramanlığının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı gündür. Gaziler Günü, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de ve Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti Rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainleri ve terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde vücutlarını kahramanca siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür" diye konuştu.

Komutanın sesi programa damga vurdu

Anıttaki törenin ardından etkinlikler çeşitli gösteriler ile devam etti. Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı konseri, etkinliğe katılanlar tarafından oldukça beğenildi. Bando, marşların yanı sıra şarkı da çaldı. Bandoda flüt kullanan Bando Astsubay Üstçavuş Ceyhun Tanrıseven'in sesi, etkinliğe damga vurdu. Astsubay Üstçavuş Ceyhun Tanrıseven etkinlikte 'Mağusa Limanı', 'Ah Bir Ataş Ver' ve 'Bu Bayrak' eserlerini seslendirdi. Astsubayın seslendirdiği eserler ve sesi programa katılanlar tarafından büyük beğeni topladı.

Tören, geçiş merasimi ile son buldu. Törene ayrıca Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gaziler ve protokol üyeleri katıldı.

Gaziler Günü'ne komutanın sesi damga vurdu
Gaziler Günü'ne komutanın sesi damga vurdu
Gaziler Günü'ne komutanın sesi damga vurdu
Gaziler Günü'ne komutanın sesi damga vurdu
Gaziler Günü'ne komutanın sesi damga vurdu

19 Eylül Gaziler Günü, Astsubay, Samsun, Eylül, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziler Günü'ne komutanın sesi damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziler Günü'ne komutanın sesi damga vurdu - Son Dakika
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