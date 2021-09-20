Gaziler Günü Etkinlikler ile Kutlandı - Son Dakika

19 Eylül Gaziler Günü, tüm ülkede olduğu gibi Çanakkale'de de bir dizi etkinlik ile kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" Unvanı ve Mareşal Rütbesi verilmesinin 100. yıl dönümü ve Gaziler Günü kutlamaları kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ile sivil ve askeri protokol üyelerinin yanı sıra gaziler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından son buldu.

Gaziler Günü etkinlikleri, Barbaros Mahallesi'nde bulunan Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazi Evi'nin açılış töreni ile devam etti. Açılış törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, gazi ve şehit aileleri ile kentliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Bakan Yanık ve Vali Aktaş'ın konuşmaları ile devam etti. Kurdele kesimi ile gerçekleştirilen açılışın ardından katılımcılar Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazi Evi'ni gezdi.

20. 09. 2021 17: 15