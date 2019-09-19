Gaziler Günü Havran'da kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Havran 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda yapılan törenle kutlandı. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, gazilere önümüzdeki aylarda Kıbrıs gezisi için söz verdi.



Düzenlenen törene Havran Kaymakam Vekili Sayın Ali Sırmalı, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, daire amirleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenk sunumunun ardından saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Program günün anlam ve önemini belirten konuşmayla devam etti. Kıbrıs Gazisi Mehmet Öksüz'ün gaziler adına yaptığı konuşma uzun süre alkışlandı. Program öğrencilerimizin okuduğu şiirlerin ardından belediye tarafından Havran Kent Müzesinde Gazilerimize ve vatandaşlarımıza yapılan yemek ikramı ile sona erdi.



Kent Müzesi Bahçesi'nde yemek sonrası kısa bir konuşma yapan Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy "Bayrağımız için toprağımız için ülkemiz için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize ise sağlıklı ömürler diliyorum. Belediye başkanı olarak geçmişte olduğu gibi bundan sonrada tüm gazilerimizin emrinde olacağım. Belediye olarak 15 Ekim 2019 tarihinde gazilerimizi Kıbrıs'a savaştıkları topraklara gezi düzenleyeceğiz. Geziye bende katılarak eşlik edeceğim. Program için gerekli müdürlüklerimize talimat verdim" dedi. Gezi programı gazileri memnun ederken Belediye Başkanı Emin Ersoy'a teşekkür ettiler. - BALIKESİR