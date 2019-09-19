Gaziler Günü'nde askeri bando konseri
1 saat önce
Başkentte 4. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:44 Kaynak: AA
Başkentte 4. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.
19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde verilen konserde, askeri bando tarafından "Plevne", "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa", "Erzurum", "Dumlupınar", "Çanakkale Bugün", "Gölcük" ve "Ordumuz Etti Yemin" marşları ile birçok türkü icra edildi.
Askeri bando konserini izlemek için alana gelen vatandaşlar, etkinliği cep telefonlarıyla kaydetti.
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