Son Dakika Haberleri: Gaziler Günü'nde askeri bando konseri
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Gaziler Günü'nde askeri bando konseri

1 saat önce

Başkentte 4. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

Gaziler Günü'nde askeri bando konseri, System.String[]

Başkentte 4. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde verilen konserde, askeri bando tarafından "Plevne", "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa", "Erzurum", "Dumlupınar", "Çanakkale Bugün", "Gölcük" ve "Ordumuz Etti Yemin" marşları ile birçok türkü icra edildi.

Askeri bando konserini izlemek için alana gelen vatandaşlar, etkinliği cep telefonlarıyla kaydetti.

19 Eylül Gaziler Günü, Dumlupınar, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:44 Kaynak: AA
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