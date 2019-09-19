Son Dakika Haberleri: Gaziler Günü'nde askeri bando konseri
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Gaziler Günü'nde askeri bando konseri

24 dakika önce

Başkentte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu tarafından Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

Gaziler Günü'nde askeri bando konseri, System.String[]

Başkentte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu tarafından Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ankara'daki bir alışveriş merkezinde verilen konserde, askeri bando tarafından "Sakarya Marşı", "Vatan Marşı", "Harmandalı", "Hatırla Sevgili", "Hoş Gelişler Ola" ve "THM Potpori" gibi marş ve türküler söylendi.

Konseri izleyenler coşku dolu anlar yaşarken, askeri bandonun seslendirdiği marşlar ve türkülere de eşlik etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü, Hatırla Sevgili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:54 Kaynak: AA
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