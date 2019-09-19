Gaziler Günü'nde askeri bando konseri
24 dakika önce
Başkentte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu tarafından Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:54 Kaynak: AA
Başkentte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu tarafından Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.
19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ankara'daki bir alışveriş merkezinde verilen konserde, askeri bando tarafından "Sakarya Marşı", "Vatan Marşı", "Harmandalı", "Hatırla Sevgili", "Hoş Gelişler Ola" ve "THM Potpori" gibi marş ve türküler söylendi.
Konseri izleyenler coşku dolu anlar yaşarken, askeri bandonun seslendirdiği marşlar ve türkülere de eşlik etti.
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