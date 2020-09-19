Gaziler Günü'nde darbedildi - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, av koruma memuru olan ve aynı zamanda gazi Ender Kapanoğlu, avcılık yapan K.T.'nin tüfek ruhsatını göstermemesinden dolayı aralarında çıkan tartışmada darbedildi. Yaşanan tartışmanın bir kısmı, Kapanoğlu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kapanoğlu, Ben Güneydoğu gazisiyim, gaziler gününde bu olayın yaşanması bizleri üzdü dedi.Olay, Etrim Mahallesi Karanlık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Milas Milli Parklar Şefliği ekipleri, bölgeden silah sesleri geldiğini duydu. Olay yerine gelen ekipler av sezonundan dolayı avcılık yapan K.T.'nin tüfeğiyle avlandığını gördü. K.T. üzerinde inceleme yapan ekipler, kendisine av izin belgesi ve tüfek ruhsatını sordu. Tüfek ruhsatını göstermeyen ve silahına el konulmak istenen K.T. ile ekipler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından av koruma memuru Ender Kapanoğlu ile K.T. arasında arbede yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, K.T'.yi gözaltına aldı. Yaşanan arbedede yaralanan Kapanoğlu, Bodrum Devlet Hastanesi 'nden darp raporu aldı. Öte yandan, yaşanan tartışmanın bir kısmı, Kapanoğlu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.'GAZİLER GÜNÜNDE BU OLAYIN YAŞANMASI BİZLERİ ÜZDÜ'

Yaşanan bu olaydan dolayı üzüntü yaşadığını belirten Ender Kapanoğlu, Sabah 08.20'de av sezonu olması nedeniyle rutin kontrollerimizi gerçekleştirirken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gittik. Bir vatandaşın elinde tüfekle dolaştığını gördük, kendisine av izin belgesi ve tüfek ruhsatını sorduk. Ruhsatı göstermeyip tüfeği vermek istemedi. Tüfegi kontrol etmek istediğimizde, fişek olmadığını söyledi ve bu esnada bir arbede yaşandı. Ben hastaneye giderek darp raporu aldım. Ben Güneydoğu gazisiyim, Gaziler Günü'nde bu olayın yaşanması bizleri üzdü. Adalete güveniyorum diye konuştu.