DHA YURT BÜLTENİ- 11 - Son Dakika

Gaziler Günü'nde darbedilen gazi, şikayetini geri çekti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aynı zamanda Güneydoğu gazisi olan av koruma memuru Ender Kapanoğlu, 'Gaziler Günü' olan dün, ruhsatsız tüfeğine el koymak istediği için çıkan arbedede kendisini darp eden avcı K.T., hakkındaki şikayetini geri çekti. Bunun üzerine K.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Milas Milli Parklar Şefliği ekipleri, kırsal Etrim Mahallesi'ndeki Karanlık mevkisinden, dün saat 08.30 sıralarında silah sesleri geldiğini fark etti. Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, K.T.'nin avlandığını belirledi. Ekipler, avcı K.T.'nin tüfeğine ruhsatını gösterememesi üzerine el koymak istedi. K.T., içinde fişek olmadığını ileri sürdüğü ruhsatsız tüfeğinin kontrol edilmesine de izin vermedi. Ekipler ile K.T., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine K.T. ile av koruma memuru Ender Kapanoğlu arasında arbede yaşandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, av koruma memurlarının görevini yapmasına engel olduğu ileri sürülen 2 çocuk babası K.T'.yi gözaltına aldı. Yaşanan arbedede kollarından yaralanan, aynı zamanda Güneydoğu gazisi olan Kapanoğlu ise Bodrum Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldı. Kapanoğlu'nun arbede öncesindeki tartışmanın bir bölümünü cep telefonuyla görüntülediği ortaya çıktı.

'ÇOCUKLARINA ÜZÜLDÜĞÜM İÇİN VAZGEÇTİM'

Olayın ardından Gaziler Günü'nde böyle bir durumun yaşanması nedeniyle üzüntülü olduğunu ve adalete güvendiğini belirten Kapanoğlu, daha sonra şikayetini geri çekti. Kapanoğlu'nun şikayetini geri çekmesi üzerine K.T., aynı gün Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. K.T.'nin, Kapanoğlu'nun şikayetini geri çekmesi nedeniyle salıverildiği öğrenildi. Kapanoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan arandığında kendisini darbeden K.T.'nin 2 çocuğu olduğunu öğrendiğini belirtip, "Çocuklarına üzüldüğüm için şikayetimden vazgeçtim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Avcı K.T. ile Güneydoğu gazisi olan av koruma memuru Ender Kapanoğlu arasındaki tartışmanın cep telefonu görüntüsü Haber: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM ( Muğla ),

==============================

Pandemi nedeniyle iki kardeş aynı düğünde evlendi

AKSARAY'da Uzman Çavuş Samet Demirtaş ile kardeşi polis memuru Abdulhamit Demirtaş, pandemi nedeniyle aynı düğünde evlendi. İki kardeşin düğünü yine pandemi nedeniyle nikah ve takı merasiminin ardından sona erdi. Trabzon'da görevli Samet Demirtaş ile Mardin'de çalışan kardeşi Abdulhamit Demirtaş, pandemi nedeniye düğünlerini birlikte yapma kararı aldı.Samet ve Emine Demirtaş ile Abdulhamit ve Yeşim Demirtaş çiftlerinin nikahını ise Aksaray Belediye Başkanı kıydı. Az sayıda davetlinin katıldığı düğün, nikah ve takı merasiminin ardından sona erdi. Pandemi nedeniyle 2 ayrı düğün yerine tek düğün yapmanın daha uygun olacağını düşündüklerini belirten Samet Delirtaş,"Kardeşimde Mardin'de polis olarak görev yapıyor. Düğünlerimiz farklı tarihlerde olacaktı. Pandemi dolayısıyla 2 ayrı düğün yapmak yerine tek düğün yapmaya karar verdik. Böyle abi kardeş çifte düğünde herkese nasıp olmaz. Abi kardeş hem nikah hemde düğünü bir arada yapmak bize nasip oldu.ödedi. Eşi Emine Demirtaş ise "Çok mutluyum. Böyle çiftte bir düğün bize nasip oldu. Pandemi bizi etkileyeceğini düşünerek böyle bir karar aldık. Sakin bir düğün olduğu için biraz üzüldük; ama sevgili dostlarımızda bizi yalnız bırakmayınca çok mutlu olduk ve çifte düğün heyecanı yaşadık.ödiye konuştu.

İki kardeşin nikahını kıyan Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer de, "İki kardeşin aynı ayda nikah merasimini gerçekleştirmek çok karşılaştığımız bir durum değil. İki kardeş olan gençlerin nikahını kıydım. Rabbim haklarında hayırlısını versin, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.