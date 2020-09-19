Gaziler Günü'nde konuşma yaparken heyecanlanıp yere yığıldı - Son Dakika

AMASYA'da Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen törende Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şubesi Başkanı Ahmet Ünverdi, konuşurken heyecanlanıp yere yığıldı. İlk müdahaleyi sağlık ekipleri ve protokol üyelerinin yaptığı Ünverdi'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1921 yılında Sakarya Savaşı'nın ardından Atatürk'e gazilik ve mareşallik unvanı verilmesinin 99'uncu yılı münasebetiyle düzenlenen Gaziler Günü törenine; Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şubesi Başkanı Ahmet Ünverdi ve gaziler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

HEYECANLANIP BİR ANDA YERE YIĞILDITörende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şubesi Başkanı Ahmet Ünverdi, "Ben gaziyim, ben vatan için gaziyim, millet için gaziyim, devlet için gaziyim, bayrak için gaziyim, uğrunda kan veren gazi, uğrunda can veren gaziyim" dedi. Konuşması sırasında heyecanlanan Başkan Ünverdi, bir anda yere yığıldı. Ünverdi'ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri ve protokol üyeleri yaptı. Törene devam eden ve durumunun iyi olduğu belirtilen Ünverdi'ye protokol üyeleri, etkili konuşmasından dolayı tebrik edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.