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Gaziler Günü'ne doğru

55 dakika önce

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım, mesajında, Gaziler Günü'nün, 19 Eylül 1921'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ve mareşallik unvanının verildiği günden bu yana kutlandığını belirtti.

Gazilerin vatanın bölünmez bütünlüğü için canını vermeyi göze alarak cephede savaştığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugün yaşadığımız topraklar üzerinde huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunda aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin payı büyüktür. Aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğrunda şehit olmayı göze almış kahraman gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin yaşayan abideleridir. "

Vali Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Cennet vatanımız, bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Gaziler Günü vesilesiyle, bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkarak, kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak ve tüm gücümüzle ülkemizi en güçlü şekilde geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışma mecburiyetindeyiz, bu bizim görevimizdir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize; onların ve şehitlerimizin değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Aziz Yıldırım, Gaziler Günü, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:30 Kaynak: AA
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