Gaziler Günü'ne doğru

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, aziz Türk milletinin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin sırrının "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" deyişinde saklı olduğunu belirtti.

Yüce İslam dininden aldıkları ilhamla Türk milletinin cesaretinin birleştiğini ve gaza ruhunun bu topraklar üzerinde ölümsüzleştiğini kaydeden Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimiz, atalarımızdan miras kalan kadim gaza anlayışıyla, bugün de istiklaline ve istikbaline yönelen tüm tehditlere karşı koymaktadır. Onlar emsalsiz özverileriyle, milletimize malolmuşlardır. Şehitlerinin ve gazilerinin kıymetini bilmeyen milletlerin geleceği de olmaz. Türk milleti şehitlerini, gazilerini ve onların ailelerini hiçbir zaman unutmamıştır. Bu vatan için kim canını ortaya koymuşsa, kim 'gaza niyetiyle' ayağa kalkmışsa, makamların en yücesine, bu milletin gönlüne yer etmiştir ve bundan sonra da öyle kalacaktır. Gazilerimizin varlığı, onların aziz hatırası, bizim şerefimizdir. Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi ve kahramanlıkları ile her zaman gurur kaynağımız olan gazilerimizi minnet ve saygı ile anıyorum."

Başkan Fadıloğlu

Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu da Türk milletinin özgürce yaşayabiliyor olmasını gazilere ve şehitlere borçlu olduğunu vurguladı.

Başkan Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Gazilik, milletimizin bağımsızlığı ile kutsal değerleri uğrunda mücadele eden ve bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kahramanların hak ettiği çok kıymetli bir derecedir. Bizler, gazilerimizden ve şehitlerimizden aldığımız manevi güçle milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan saldırılara asla fırsat vermeyeceğiz. Bu uğurda, bütün inanç ve kararlılığımızla vatanımızın bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğimizi korumaya devam edeceğiz. Ülkemizin huzurunu kimse bozamayacaktır. Bunun için de milletçe birlik ve beraberliğimizi korumak zorundayız. Teröre karşı tek nefes, tek ses olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğrunda canlarını hiç düşünmeden feda etmiş şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Yaşayan gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum."