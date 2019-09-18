Gaziler Günü'ne doğru

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Pekmez, mesajında, Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü idrak etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye'nin her karış toprağında, vatan bayrak ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerin, milletin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduğunu ifade eden Pekmez, şunları kaydetti:

"Bugün bu topraklar üzerinde bağımsız ve hür olarak yaşamamızı bu iradeye borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu bakımdan, şehit ve gazilerimize ne kadar dua etsek, ne kadar minnet ve şükran duysak azdır. Bu bilinç içerisinde, devletimiz ve milletimiz gazilerimizin hatırasını her daim canlı tutarak onları yad etmekte, gazilerimize ve onların ailelerine hak etmiş oldukları değeri vermektedir."

Belediye Başkanı Kılınç

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise mesajında Türkiye Cumhuriyeti, şehit ve gazilerin canları pahasına verdikleri mücadelelerden dolayı bugün müreffeh bir ülke durumunda olduklarını belirterek, "Cennet ülkemizin bugün ki refahına kavuşması için tarihi boyunca birçok kahramanlığa imza atan şanlı ecdadımız ve bugün bile dağ bayır demeden ülkemizin bütünlüğü için canını hiçe sayan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polis Teşkilatı'nın değerli bireyleri, cesaretin ve fedakarlığın birer sembolü durumundadır. Şehitlerimiz de ülkemizin medarı iftiharıdır." ifadelerini kullandı.